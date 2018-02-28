NBA》字母哥繳出超狂成績無用 公鹿主場仍不敵巫師

「字母哥」亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今做客公鹿的比賽，雖然公鹿當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出23分13籃板8助攻3抄截6火鍋的鬼神數據，但最終仍不敵巫師，以104：107落敗。

今日比賽一開始，巫師就展示強大進攻火力，單節攻下40分，其中巫師球星畢爾（Bradley Beal）單節就攻下11分，反觀公鹿在開賽7分鐘內僅得5分，首節打完巫師就以40：22領先。

雖然巫師就此一路領先到終場，不過公鹿在第4節仍把巫師嚇了一身冷汗，在末節第4分鐘時，公鹿靠著布雷德索（Eric Bledsoe）及「字母哥」亞德托昆波聯手，將比數追近至僅剩1分差，所幸巫師畢爾連續兩次跳投命中，以及最後命中超大號三分球守住勝利，終場巫師以107：104險勝公鹿，近6戰拿下5勝，以36勝25敗的戰績，在東部排名第4。

巫師畢爾拿下21分7籃板8助攻，波特（Otto Porter Jr.）攻下全隊次高的17分7籃板3抄截，小莫里斯（Marcus Morris）14分，第六人歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）也有13分4籃板進帳。

公鹿方面除「字母哥」亞德托昆波繳出超狂數據外，布雷德索貢獻17分，米德爾頓（Khris Middleton）17分6籃板，板凳J.帕克（Jabari Parker）也有19分5籃板的成績。

畢爾。（今日美國）