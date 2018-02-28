射箭明日之星！竹市蘇思蘋奪世界中學生運動會射箭國手資格

射箭明日之星！新竹市蘇思蘋取得世界中學生運動會射箭國手資格，她曾在國二時就拿到金牌，極具發展潛力。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山高中學生蘇思蘋甫取得中華民國射箭協會在台南金城國中舉辦的世界中學生運動會代表隊選拔賽國手資格，她以總積分第一名取得女子反曲弓項目代表隊資格，3月初將到高雄左營國訓中心訓練，為5月舉行的2018世界中學生運動會爭取佳績。

從香山國小加入射箭隊開始練習，再到富禮國中、香山高中，蘇思蘋展現射箭的天份，雖然家境不好，媽媽來自中國，但父母都很支持她往射箭之路發光，而蘇思蘋很爭氣，國二就有到土耳其參賽奪金牌的經驗，有明日之星氣勢。

新竹市府教育處表示，2018世界中學生運動會5月2日到9日在摩洛哥拉巴特舉行，以13歲到17歲的在校中學生參加的國際綜合性運動會，也是射箭項目重要的國際賽事。

中華民國射箭協會2月24到26日在台南金城國中舉行選拔賽，女子反曲弓項目有廿四名選手參賽，經過資格賽與三輪對抗賽的激戰，依照總積分排名錄取前三名為代表隊正選選手，蘇思蘋以總積分第一名拿下代表權，另兩名選手為新北市三民高中葉昱琛、花蓮體中張容嘉。

市府教育處表示，竹市射箭四級制這幾年已發揮成效，從朝山、香山國小、富禮國中到香山高中並銜接大學端的中華大學，培育出譚雅婷及林詩嘉等射箭好手，去年世大運竹市選手陳怡瑄也奪下個人賽銀牌。目前就讀香山高中一年級的蘇思蘋國二時，就曾在土耳其世界盃室內射箭錦標賽，打敗義大利選手，以最小年紀勇奪青女組個人金牌，可說是射箭界的明日之星。

教練倪大智說，選手的心理素質是獲勝的關鍵，他認為蘇思蘋的心理素質很不錯，是可培育的射箭選手，尤其蘇思蘋家境並不好，卻耐得住訓練與克服練習時雙手佈滿傷痕的過程，未來發展潛力極佳，期許在世界中學生運動會射箭項目拿到佳績，為國爭光。

射箭明日之星！新竹市蘇思蘋取得世界中學生運動會射箭國手資格，她曾在國二時就拿到金牌，極具發展潛力。（記者洪美秀攝）