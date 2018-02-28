MLB》洋基又有新怪物！ 大物新秀暫居全壘打王

〔體育中心／綜合報導〕洋基透過交易換來內野手祖利（Brandon Drury），目前是開幕戰三壘的領跑者。然而，大物新秀安杜哈爾（Miguel Andujar）春訓連2天開轟，暫居洋基全壘打王，以驚人的長打展現企圖心，積極競爭三壘位置。

洋基未來寄望2名大物新秀托瑞斯（Gleyber Torres）、安杜哈爾接班二三壘，另一方面也找來去年13轟的祖利增添保險，特別是三壘防區，安杜哈爾守備仍待磨練，洋基視祖利為開幕戰先發三壘手的人選。

為了證明自己，安杜哈爾昨對費城人替補出賽，2打數猛敲2長打，包括9下的再見全壘打；今對藍鳥，安杜哈爾扛先發二棒，6局上又轟出追平分全壘打，助隊最終以9：8擊敗藍鳥，狂奪5連勝。

安杜哈爾春訓至今10打數狂敲4安打，包括3支長打，長打率高達1.100。「我不是要傳達什麼訊息，」他透過翻譯表示，「我只是做好本分，好好打球幫助球隊。」

現年22歲的安杜哈爾，本季排名洋基農場第5，棒子被認為已具大聯盟實力，唯獨三壘守備仍未知。因此，他持續在內野教練門多薩（Carlos Mendoza）指導下訓練守備步伐和傳球，總教練布恩（Aaron Boone）也注意到他的進步。

「老實說，我對他期待很高，也很興奮看到眼前的成果，」布恩說，「我有感覺到他在守備端的進步，我覺得他在聯盟會變成一位非常好的球員。」

洋基大物新秀安杜哈爾。（法新社）