NBA》詹皇紀錄夜成史上第一人！ 騎士險勝籃網

詹姆斯（右）繳出大三元，且成為史上首位30000分、8000助攻、8000籃板的球員。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士今迎戰排名倒數的籃網，詹姆斯繳出大三元，且成為史上首位30000分、8000助攻、8000籃板的球員，但球隊意外入苦戰，直到決勝節，胡德的三分打，加上對手犯規戰術未果，騎士才以129：123險勝。

上半場打完，籃網取得1分領先，易籃後兩隊相互拉鋸，決勝節一度戰成平手，倒數40秒胡德出手遭犯規，完成三分打，騎士取得2分領先，加上詹姆斯、G.希爾及南斯輪流站上罰球線，且把握機會，最終仍把勝利留在主場。

今晚為詹姆斯紀錄夜，他繳出31分、12籃板、11助攻，本季第12次大三元，且生涯累積籃板及助攻數雙雙突破8000大關，也是史上首位30000分、8000助攻、8000籃板的球員。

此外，詹皇生涯拿到20分以上的場次達到926場，追平「籃球之神」喬丹，排名史上第4名，且2月狀況火燙，繳出26.6分、10.4助攻、10.3籃板，月平均大三元數據。

騎士今三分球命中率達5成，G.希爾拿下隊上次高的26分、5助攻，柯佛投進4顆三分球，進帳18分。

籃網此役團隊命中率達5成37，先發5人得分上雙，羅素繳全隊最高25分、6助攻，雷佛特18分次之，全場一路緊咬騎士，表現令人驚艷，無奈最後關頭無法守成。

詹姆斯（右）。（美聯社）

南斯。（美聯社）

胡德。（美聯社）

羅素（左）。（美聯社）

雷佛特（左）。（今日美國）

