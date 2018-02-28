NBA》里拉德一騎當千 砍26分送國王5連敗

里拉德（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今天在客場出戰背靠背出賽的國王，波特蘭一哥里拉德（Damian Lillard）繳出26分、得分助攻「雙十」的成績，以116：99大勝國王隊，送給對手5連敗。

比賽一開始，里拉德就展現旺盛的進攻火力，和哈克雷斯（Maurice Harkless）聯手，以三分球拉開領先，而國王則靠著中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）和福克斯（De'Aaron Fox），回應一波7：0，但里拉德持續猛攻，帶領球隊第一節打完就取德10分領先。次節國王試圖追趕分差，但里拉德重新上場後，馬上打出一波攻勢，讓拓荒者上半場打完以66：53領先對手13分。

下半場國王老將藍道夫（Zach Randolph）開始主宰禁區，幾番猛攻幫助球隊把分差縮小到個位數，但到了決勝節沙加緬度卻陷入進攻乾旱，被對手替補陣容打出8：0的迎頭痛擊，落後分數一洩千里，終場拓荒者就以116：99輕取對手，收下4連勝。

拓荒者里拉德26分12助攻、諾基奇（Jusuf Nurkic）17分9籃板、奈皮爾（Shabazz Napier）17分3抄截；國王福克斯11分3籃板6助攻3抄截、藍道夫20分6籃板、考利斯坦15分9籃板。