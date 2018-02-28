網球》費爸包辦6座勞倫斯獎 史上第一人！

費爸包辦6座勞倫斯獎。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）在摩納哥頒發，最佳男、女運動員大獎都被網球名將包辦，成就20座大滿貫男單冠軍的瑞士老將費德爾（Roger Federer）破紀錄5度「凍蒜」！坐擁23座四大賽女單金盃的美國名將小威廉絲（Serena Williams）也力壓群芳，第4次獲此殊榮。

勞倫斯世界體育獎是全球體壇最具影響力和權威性的大獎之一，獲獎者都由勞倫斯世界體育學會的會員投票，以表彰其年度表現。36歲的費德爾擊敗了足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、F1車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）等強力競爭者， 第5度榮膺「年度最佳男運動員」，加上首次拿到的「東山再起獎」，累積總獎數多達6座，也是勞倫斯獎史上第一人。

費爸感性致詞：「撐過艱困的2016年後，沒想到能有如此難忘的一年。還記得2005年我首次獲奬時，若有人跟我說能6次得奬，我一定不會相信，這一路走來簡直太美好，這兩座獎讓一切更有紀念意義。」

至於已當媽媽的小威，則繼2003年、2010年和2016年後，生涯第4度獲得「年度最佳女運動員」，讓她對於本季重出江湖更有信心。