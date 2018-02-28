UBA》運動心理學有效！ 高師大王繁宇不膽小了 率隊逆轉國體大

高雄師大逆轉拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕高雄師大在106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽，經過連兩戰不敵衛冕軍健行科大、台灣師大後，今日落後分數又逾雙位數，所幸團隊展現永不放棄的精神，在第四節以一波19：0猛攻，以70：64完成大逆轉，高師大射手王繁宇拒絕再當膽小鬼，全場砍進2顆三分球，包括1顆逆轉三分球，成為贏球功臣。

高雄師大王繁宇（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

國體大在第四節還領先達13分，隨後卻陷入長達8分鐘的得分乾旱期，反被高師大超前比分，吞下8強賽的第2敗。

高師大主帥徐耀輝認為，全隊在落後時，並未有放棄的念頭，加上3年前找學校運動心理系退休教授戴遠成，幫忙提升球員心理素質見效，成為球隊能在逆境中翻轉戰局的關鍵。

大二王繁宇此仗雖不慎撞傷右手，反倒開啟準星，更攻下全隊最高18分。他來自東泰高中，即便擁有不俗的三分投射能力，卻因為膽子小、易怯場，被高中教練高丁國柱戲稱為「穿裙子的男人」。他進入高師大後，在運動心理學幫助下，此次就在關鍵時刻挺身而出，證明自己有所成長。

高雄師大王繁宇投進關鍵三分。（記者陳志曲攝）

大二莊博強在8強前3場，三分線共出手12次僅中2球，此仗則是4投2中，且就是他率先投進三分球，助隊展開反撲。他認為，運動心理學確實能知道克服逆境的方法，且能調整好心態，但場上表現還是得靠球員拚，感謝教練不斷提醒他們不能放棄。

高雄師大莊博強（中）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）

高雄師大莊博強（左）運球過人。（記者陳志曲攝）

高雄師大莊博強（右）進攻籃框造成對手犯規。（記者陳志曲攝）

高雄師大教練徐耀輝。（記者陳志曲攝）