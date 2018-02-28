決戰北海道》王柏融2安、洋投失守 桃猿首戰4：6惜敗火腿

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E Lamigo桃猿 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 10 0 日本火腿 0 0 0 5 0 1 0 0 X 6 11 1

第九局

9上，火腿換投堀瑞輝關門，桃猿三上三下，比賽結束。

第八局

8下，桃猿換投朱俊祥，火腿變相三上三下。

8上，火腿換上洋投Tonkin，詹智堯代打敲安，林泓育接著安打，一三壘有人，朱育賢左外野高飛犧牲打，帶有1分打點，梁家榮野手選擇上壘，林承飛中外野安打，再追加2分打點，桃猿追成4：6。

第七局

7下，桃猿換投王躍霖，矢野謙次代打敲安，平沼翔太四壞球保送，2出局一二壘有人，太田賢吾游擊方向滾地球被林承飛美技接殺，火腿仍是6：1領先。

7上，火腿換投井口和朋，劉時豪趁著傳球失誤上壘，藍寅倫遭到三振，林立替補上場打擊敲出雙殺打，桃猿結束攻勢。

第六局

6下，桃猿換投林柏佑，他雖三振掉清宮幸太郎，下一棒的渡邊諒轟出陽春砲，火腿6：1領先。

6上，玉井續投，朱育賢保送上壘，陳俊秀擊出安打，桃猿無人出局攻占一三壘，林智平二壘方向滾地球，陳俊秀雖遭封殺出局，林智平安全上壘，朱育賢跑回桃猿第1分，1：5暫落後火腿。

第五局

5下，中田翔擊出二壘安打，不過火腿沒能擴打領先。

5上，前2次打擊都有安打的藍寅倫、王柏融都出局，桃猿三上三下。

第四局

4下，近藤敲出今日第2支安打，火腿更換代跑清水優心，中田翔跟進安打，火腿無人出局攻占一三壘，萊爾德擊出帶有1分打點安打，火腿1：0先馳得點，桃猿也決定換下道恩斯。

尼克斯接手投球，橫尾擊出雙殺打，清宮遭觸身球保送，尼克斯又因暴投送回火腿第2分，渡邊諒保送上壘，2出局一二壘有人，中島卓也再敲回2分打點，並被下一棒西川遙輝送回，火腿5：0領先，最後桃猿靠著土投黃子鵬三振杉谷拳士結束漫長一局。

萊爾德敲回火腿第一分。（特派記者林正堃攝）

中田翔利用尼克斯暴投回本壘得分。（特派記者林正堃攝）

尼克斯止不住失分。（特派記者林正堃攝）

黃子鵬化解危機。（特派記者林正堃攝）

黃子鵬化解危機。（特派記者林正堃攝）

4上，火腿換投玉井大翔，2出局，林承飛右外野安打，劉時豪遭到三振，桃猿留下殘壘。

第三局

3下，道恩斯讓火腿三上三下，飆出1K。

3上，不讓清宮專美於前，王柏融敲出中外野二壘安打，今日已2支2，不過朱育賢遭西川遙輝在全壘打牆前沒收安打。

王柏融連2打席安打。（特派記者林正堃攝）

第二局

2下，橫尾擊出中外野深遠飛球，被「大王」王柏融接殺，沒收一支長打，高中大物新秀清公幸太郎緊接著敲出右外野二壘安打，不過下一棒的渡邊敲出三壘滾地球，清宮被林智平觸殺出局。

2上，吉田連續投出2K，林承飛選到保送，劉時豪擊出中左外野德州安打，藍寅倫擊出安打，但林承飛遭回傳球觸殺本壘，形成第3個出局數。

劉時豪。（特派記者林正堃攝）

第一局

1下，道恩斯連著抓下2出局，第3棒的近藤跑出內野安打，中田翔遭到三振。

近藤健介內野安打。（特派記者林正堃攝）

1上，首棒藍寅倫擊出安打，王柏融接著敲出中間方向安打，不過後2棒接連出局，桃猿首局留下2個殘壘。

桃猿先發洋投道恩斯。（特派記者林正堃攝）

日本火腿先發投手吉田侑樹。（特派記者林正堃攝）

先發陣容：