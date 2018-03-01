Lamigo桃猿、火腿第二戰！今日賽事預告與轉播

「大王」王柏融。（特派記者林正堃攝）
早安，自由體育為您送上精彩賽事！
Lamigo桃猿今將持續於北海道札幌巨蛋大戰日職日本火腿！「大王」王柏融首戰驚艷全場，今天他能否延續好手感，再度發揮出超強實力呢？請球迷們敬請期待！《自由體育》也將獻上文字即時轉播。
NBA例行賽方面，首場比賽由巫師坐鎮主場挑戰勇士。近5場平均攻下22分、6.2助攻的巫師主將畢爾（Bradley Beal）能否帶領球隊戰勝強敵勇士呢？
而西部排名第2的勇士近期拿下3連勝，但仍落後榜首火箭0.5場。前役先發5人得分全部上雙的勇士隊，今天又能展現出什麼樣的團隊籃球呢？
另一場比賽則由火箭客場迎戰快艇。火箭近期一波13連勝銳不可擋，「大鬍子」哈登（James Harden）手感火燙，近3場平均轟下32.6分，此役帶領球隊取得14連勝勢在必行。
至於快艇目前以32勝27敗排在西部第8位，仍在為季後賽努力。值得注意的是板凳第6人L.威廉斯（Lou Williams），個人得分的能力絕對是火箭必須嚴加看管的對象。精彩比賽，請球迷準時鎖定轉播囉！
SBL休兵近1個月後今日開打，晚間6點由達欣出戰台啤，接著晚間8點由地主璞園迎戰台銀，喜愛SBL的朋友們千萬不要錯過囉！
Lamigo桃猿vs.日本火腿交流賽
17:00 ELEVEN SPORTS1、CPBLTV
NBA例行賽
08:30 勇士@巫師 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS
11:30 火箭@快艇 緯來體育
SBL例行賽
18:00 達欣@台啤
20:00 璞園@台銀
地點：桃園巨蛋
轉播：緯來體育、愛爾達體育2台