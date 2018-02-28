UBA》義守陳諾以忍痛上場率隊退輔大 目標超越「名堂哥」吳松蔚

義守大學陳諾以板凳出發，拿下全隊最高分。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕義守大學今日在106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，靠著射手陳諾以忍痛上陣，並在下半場大顯神威，以77：72阻斷輔仁大學3連勝。

陳諾以此仗替補上陣，火力都集中在下半場，攻下14分、7籃板，也讓輔大難以在末節逆轉戰局。

義守大學陳諾以（中）強攻籃下。（記者陳志曲攝）

事實上，陳諾以在高三在HBL聯賽男子甲級8強，就曾因左腳踝扭傷，照樣上場奮戰。不過，此次他因左腳足底筋膜炎加劇，導致從上週四就未曾與球隊練球，起初連行走都有困難。

陳諾以有個目標，就是要超越義守學長、現效力於ABL寶島夢想家的「名堂哥」吳松蔚，希望自己有能成為各隊看到都會怕的神射手。

義守大學陳諾以三分跳投。（記者陳志曲攝）

至今尚未在UBA公開男一級8強開胡的台北市大與中州科大，雙方今日進行對決，北市大在昔日「屏中五虎」朱冠宇全面身手領軍，團隊共5人得分上雙，以82：73擊敗中州，取得8強首勝。

即便球隊經歷3連敗，大四的朱冠宇此仗繳出13分、10助攻與5籃板，他尚未放棄晉級4強的希望，並認為，在這樣的逆勢下，已經沒有任何壓力了。

北市大學朱冠宇（中）挺腰跳投。（記者陳志曲攝）