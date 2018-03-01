MLB》洋基重砲打線首度合體 桑契斯敲大號全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天對上老虎的熱身賽，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）單場有2支安打，還未出現轉隊後的首發全壘打，而強打捕手桑契斯（Gary Sanchez）則敲出一發超大號全壘打，但洋基終場以6：9輸球。

「法官」賈吉（Aaron Judge）和史坦頓今天各被排在二、三棒，「50轟」連線首度合體，桑契斯則擔任第四棒，這三人去年合計共有144轟，洋基重砲打線在今天熱身賽第一次連線。

不過，去年季後動左肩手術的賈吉顯然還在調整狀況，他2打數沒有表現，還吞下1次三振。賽後他說，感覺很棒，肩膀沒有感覺任何不適。

而前兩場熱身賽都沒有表現的史坦頓，此戰3打數敲出2支安打，包含一支二壘安打，跑回1分。史坦頓表示，「我已經在想各種可能性了，今天是賈吉首次出賽，我和桑契斯也才打了幾天，春訓在過一段時間，當我們都感覺很棒時，這會非常有活力。」

桑契斯此戰3打數2安打，包含首局就對老虎先發諾里斯（Daniel Norris）敲兩分砲。賽後桑契斯說，「當你能像這樣擊球時，感覺很棒。」

另外，洋基先發賽薩（Luis Cessa）此戰先發2局被敲4安包含1轟，失4分3分自責。

桑契斯。（今日美國）

史坦頓。（美聯社）

賈吉。（美聯社）