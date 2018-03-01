NBA》衛冕之路最大的威脅？ 萌神：絕對是火箭

勇士球星「萌神」柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前役擊敗尼克隊收下3連勝的勇士，離西部龍頭火箭僅剩半場之差，不過最近勢如破竹的火箭卻打出一波13連勝，勇士球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天在受訪時也坦承，火箭隊對於力拚衛冕的勇士來說，目前絕對是最大的威脅。

「我認為他們用了一種完全不一樣的打法，利用了三分球的威力，將三分球當作是進攻的主要武器，而很明顯地，擁有哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）的他們表現非常出色，我們一邊正在追求西部第一時，也會密切關注他們的比賽，」柯瑞說道，「在不得不與他們交戰之前，我們還有許多時間，他們很認真，但我們也是。」

火箭「哈囉連線」。（資料照，美聯社）

兩隊前役交手，最後火箭116：108擊敗勇士，火箭中鋒卡培拉（Clint Capela）當時就曾表示，火箭是比勇士更強的球隊，而當被問到對於這件事時，柯瑞則是一派輕鬆地回應：「如果我跟他們同隊，我也會這麼說，當勇士在搶第一座總冠軍時，我們可以能也跟他們說了一樣的話，這就是一句話罷了！」

在談到隊友們的想法時，柯瑞則回答：「他們和我想得一樣。聯盟中到底誰是最強的球隊呢？在我們實際交戰前，還有很長一段時間。不只是火箭，還有其他西部球隊，他們都會為拿下西部冠軍而努力奮鬥。每個人必須有這樣（所屬球隊是聯盟最強）的自信，無論是否理智。」