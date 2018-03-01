NBA》A.戴維斯、哈勒戴連線 鵜鶘逆轉馬刺奪七連勝

艾德瑞吉（左）在次節傷退。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺近況低迷，除了傷兵連連之外，上一戰才中止四連敗，今迎戰鵜鶘又傷了大將艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge），末節更慘遭逆轉。鵜鶘A.戴維斯（Anthony Davis）、J.哈勒戴（Jrue Holiday）聯手砍下51分，以121：116奪七連勝。

艾德瑞吉在次節最後3分鐘扭傷右腳踝退場，這時馬刺還有13分領先，之後靠著吉諾比利（Manu Ginobili）積極進攻，最後一秒射進三分彈維持領先。下半場開始，雙方一來一往都有得分，分差都維持在10分左右。

末節馬刺戰力稍微熄火，鵜鶘抓緊機會急起直追，摩爾（E'Twaun Moore）、I.克拉克（Ian Clark）接連跳投得分，帕克（Tony Parker）也回敬4分，不過鵜鶘仍緊追在後，最後一分鐘摩爾投進三分球超前比數，最後3秒雙方3分差，A.戴維斯關鍵兩罰全中，驚險獲勝。

此役鵜鶘全隊都有貢獻，有七人得分上雙，由A.戴維斯砍下全場最高26分、15籃板，J.哈勒戴也有25分。馬刺板凳表現出色，全隊有6人得分上雙，差在先發火力較弱，蓋伊（Rudy Gay）拿下全隊最高19分，吉諾比利進帳17分居次，艾德瑞吉僅上場13分鐘，拿下8分、3籃板。

馬刺近況不佳，二月份共八場比賽只拿下兩勝，加上今天又吞敗，排名被灰狼超車，掉到西部第五，排名第六的鵜鶘也緊追在後。

A.戴維斯攻下全場最高分。（USA TODAY Sports）

帕波維奇（左2）今天吃兩個T遭驅逐出場。（USA TODAY Sports）