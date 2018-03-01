MLB》小熊先發輪值無曾仁和 達比修列第三號先發

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊今天公布新球季的先發輪值，除了當家王牌萊斯特（Jon Lester）扛開幕戰先發外，日籍投手達比修有擔任第三號先發，而台灣好手曾仁和沒有在新球季的先發輪值。

小熊頭號先發萊斯特上季繳出13勝8敗防禦率4.33的表現，其中防禦率是自2012年來最高；第二號先發為韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），曾是2016年的國聯防禦率王，他去年先發24場，有著7勝5敗防禦率3.03的表現。

本季加盟小熊的達比修有被列為第三號先發，他上季分別待在遊騎兵、道奇，有著10勝12敗防禦率3.86的成績；第四號先發為昆塔納（Jose Quintana），他去年從白襪轉至小熊，整季有著11勝11敗防禦率4.14的表現。

第五號先發則是查特伍德（Tyler Chatwood），他去年則是在洛磯有著8勝15敗防禦率4.69的成績，本季加盟小熊。另外，達比修有和昆塔納，是去年遊騎兵、白襪的開幕戰先發，若再加上萊斯特，小熊新球季先發輪值有三人是去年的開幕戰先發。

而曾仁和今年在熱身賽登板1場，1.2局投球失1分，防禦率5.40。去年他在大聯盟出賽2場，1場為先發，戰績1勝0敗防禦率7.50。

萊斯特。（資料照，法新社）

韓德瑞克斯。（資料照，法新社）

昆塔納。（資料照，法新社）

查特伍德。（資料照，法新社）

曾仁和。（資料照，法新社）