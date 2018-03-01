NBA》「最年輕MVP」淪籃球浪人 傳快艇有意招募

羅斯被交易到爵士後遭釋出，近期傳出快艇有意招募。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日MVP「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），去年和騎士簽下老將底薪210萬美元合約，本季狀況卻起起伏伏，去年11月初又受傷還一度自請離隊，交易截止日前被騎士打包送走後又遭爵士釋出，不過今天傳出快艇將會嘗試簽下羅斯。

羅斯在遭爵士釋出前，雖然一度傳出灰狼和巫師都有興趣爭搶他，不過最終兩隊日前卻沒有任何動作，而今天快艇記者Tomer Azarly‏ 在推特透露，表示快艇傳出有意簽下這位昔日最年輕MVP的得主。

29歲的羅斯生涯前7季都效力公牛，曾3度入選明星賽，更是NBA史上最年輕「年度MVP」，不過最後公牛仍在東區冠軍賽輸給擁有詹姆斯（Lebron James）和魏德的熱火隊。

羅斯自從2012年季後賽左膝前十字韌帶嚴重撕裂以來傷勢不斷，412場例行賽僅上場237場，本季在騎士也因為左腳踝扭傷，只出賽了16場，場均9.8分、1.6助攻，之前《ESPN》更報導，對於傷勢倍感無奈的羅斯，一度還起了退休的念頭，和球團內、外接觸的人也越來越少。

而之前曾是公牛進攻核心的羅斯，當年平均上場37.4分鐘，拿下25分、4.1籃板的成績，然而飽受傷勢所苦的他，近年卻淪為籃球浪人，輾轉加入尼克、騎士和爵士，如今再獲快艇青睞，「飆風玫瑰」的一舉一動也再度受到關注。