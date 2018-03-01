NBA》字母哥末節傷退 活塞輕鬆止敗

亞德托昆波（左）、葛瑞芬（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今在自家主場迎戰公鹿，全隊有六人得分上雙，由S.強森（Stanley Johnson）攻下19分、6籃板領銜，卓蒙德（Andre Drummond）、莫爾蘭（Eric Moreland）也繳出雙十成績，公鹿則全隊打鐵，終場活塞以110：87終止三連敗。

次節活塞靠著莫爾蘭、S.強森接連得分拉出一波7：2攻勢，率先取得領先。公鹿則手感冷冰冰，布雷德索（Eric Bledsoe）三罰僅一中，，全隊單節僅得12分，上半場結束落後10分。

下半場公鹿回穩，米德爾頓（Khris Middleton）靠著罰球加上葛瑞芬（Blake Griffin）傳球失誤連得6分，葛瑞芬也隨即跳投回敬2分，接下來換卓蒙德、莫爾蘭挺身而出，接連得分，不讓公鹿有逆轉機會。

亞德托昆波（右）末節受傷退場。（美聯社）

末節還剩10分鐘時「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因右眼不適退場。隨後活塞更將領先擴大至30分差，最後公鹿才開始追分，靠著吉爾帕崔克（Sean Kilpatrick）、布朗（Sterling Brown）在最後兩分半鐘攻下12分，不過為時已晚，最後仍以超過20分落後吞下三連敗。

此役活塞S.強森攻下19分、6籃板、4助攻，卓蒙德進帳15分、16籃板，莫爾蘭也有10分、12籃板、6助攻的好表現，葛瑞芬今天不走得分路線，拿下8分、9籃板、7助攻。

公鹿全隊命中率不到4成，由布雷德索搶下全隊最高19分、6籃板、4助攻。

「布雷獸」布雷德索（左）攻下19分。（美聯社）

卓蒙德（右）攻下全隊最高19分。（美聯社）