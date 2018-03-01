NBA》厄文打三節就飆34分 綠衫軍砍本季新高分輕取黃蜂

厄文。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克明星控衛厄文（Kyrie Irving）今天在自家主場大演飆分秀，前三節打完就砍進34分，助球隊以134：106擊敗黃蜂，綠衫軍近10場贏得9勝，仍暫居東部龍頭。

厄文上半場就拿到24分，半場打完塞爾提克以67：59領先，第三節綠衫軍開局先打出一波12：3攻勢拉開差距，全場一度領先黃蜂32分，塞爾提克拿到本賽季新高的134分，輕取對手，還中止黃蜂5連勝。

厄文上場25分鐘，18投13中拿下34分，另有5助攻、4籃板，他打完前三節就收工。本季他已經有2次出賽在25分鐘內砍下至少30分的高效率。

塞爾提克全場有7人得分來到兩位數，除了厄文外，J.布朗（Jaylen Brown）、小莫里斯（Marcus Morris）各有15分，羅齊爾（Terry Rozier）、孟羅（Greg Monroe）各拿14分，貝恩斯（Aron Baynes）12分，史瑪特（Marcus Smart）10分。

黃蜂方面，沃克（Kemba Walker）23分、5助攻，豪爾德（Dwight Howard）21分、3籃板，卡明斯基（Frank Kaminsky）16分，卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）14分，蘭柏（Jeremy Lamb）10分，巴頓（Nicolas Batum）7分、10助攻、5籃板、2抄截。

厄文。（美聯社）