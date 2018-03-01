NBA》「德國坦克」寫紀錄成現役第一人 獨行俠惜敗雷霆

〔體育中心／綜合報導〕以19勝43負排在西部倒數的達拉斯獨行俠，雖然晉級季後賽機會渺茫，不過今天對上雷霆的比賽，陣中一哥「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）仍達成個人非凡成就，生涯飆破3萬1千分，成目前現役球員中第一人。

諾威斯基生涯得分飆破3萬1千分，成現役第一人。（美聯社）

諾威斯基此役前距離3萬1千分剩7分差距，今天第2節剩8分23秒時，他後撤步跳投命中，正式加入3萬1千分俱樂部，成為聯盟史上第6人、現役球員第1人。

而獨行俠今天主場迎戰雷霆，兩隊打得難分難解，第四節剩下最後0.3秒時，獨行俠靠著中鋒D.包威爾（Dwight Powell）在籃下補進重要追平分，兩隊以100：100進入延長賽。

獨行俠D.包威爾（左）在籃下補進重要追平分。（美聯社）

獨行俠在延長賽原靠著新秀D.史密斯（Dennis Smith Jr.）獨拿7分，一度取得領先，沒想到下半場手感低迷的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）突然爆發，先在中距跳投得分，在進攻轉換時上籃得分，比賽結束前38秒又切入籃下完成致勝三分打，也讓獨行俠沒能在「德國坦克」紀錄夜獲勝，最後以110：111惜敗雷霆。

魏斯布魯克延長賽大爆發，率對擊敗獨行俠。（美聯社）