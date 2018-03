美國男子學詹皇耍帥竟造成恐慌 驚動警方疏散人員

詹姆斯招牌動作「拋鎂粉」。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕一名身穿「詹皇」詹姆斯(LeBron James)熱火時期球衣的男子,為了學偶像耍帥,在美國時間星期三時,於中央佛羅里達大學的一間教室內朝空中「灑粉」,造成恐慌,當地警方還出動大批人力疏散人員。

美國媒體《News 6》報導,根據當地警方表示,這名身高6呎2吋(約188公分)的男子,並非這裡的學生,被指控在教室內向空中灑白粉,警方指出這白粉是配方奶粉。該名男子當時大吼,「我要將天賦帶到其他地方,我要去邁阿密。」

當地的警察局長Richard Beary表示,「我們知道其中一間教室內有人灑粉,認為這可能是個某種類型的手法,像是詹姆斯那種,但不幸地,考量到可能構成威脅的狀況,消防人員表示需要將它視為一個危險的情況來處理事情。」

警方仍在追捕這名嫌犯,還未找到人。另外,該起事件直到深夜12點30分,警方才確認安全。

Witnesses say the suspect is wearing this jersey. He is described as a 6'2, white male with blonde hair.



Please call 911 if spotted. pic.twitter.com/G5UCa4bXKt