美國男子學詹皇耍帥竟造成恐慌 驚動警方疏散人員

詹姆斯招牌動作「拋鎂粉」。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕一名身穿「詹皇」詹姆斯（LeBron James）熱火時期球衣的男子，為了學偶像耍帥，在美國時間星期三時，於中央佛羅里達大學的一間教室內朝空中「灑粉」，造成恐慌，當地警方還出動大批人力疏散人員。

美國媒體《News 6》報導，根據當地警方表示，這名身高6呎2吋（約188公分）的男子，並非這裡的學生，被指控在教室內向空中灑白粉，警方指出這白粉是配方奶粉。該名男子當時大吼，「我要將天賦帶到其他地方，我要去邁阿密。」

當地的警察局長Richard Beary表示，「我們知道其中一間教室內有人灑粉，認為這可能是個某種類型的手法，像是詹姆斯那種，但不幸地，考量到可能構成威脅的狀況，消防人員表示需要將它視為一個危險的情況來處理事情。」

警方仍在追捕這名嫌犯，還未找到人。另外，該起事件直到深夜12點30分，警方才確認安全。