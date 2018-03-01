LOL》首輪打出五勝二敗 GRX Wuji：盼繼續連勝下去

[1]GRX替補中路Wuji接受現場主持人Jessie採訪。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽昨（1）日進行G-Rex Gaming與J Team的補賽，儘管J Team收下首局勝利，但GRX總教練Toyz臨陣調度，將替補中路選手Wuji頂替Candy上場，收到成效，助隊伍讓一追二逆轉獲勝，拿下本季第五勝，Wuji連奪後兩局單局MVP，可說是隊伍能獲勝的一大功臣。

該場是Wuji本賽季首次上陣，賽後他受訪時表示「很緊張」，但也稱讚他的對線選手FoFo表現得滿好的，這次能打敗好友，也讓他直呼很開心。

現場主持人Jessie也問到，Wuji較少上場與團練，會不會擔心與隊友默契不佳？Wuji表示不太會，因為以前就是與這些隊友一起團練的，只要再好好與打野baybay與韓援Stitch溝通就好。

儘管本季得與中路韓援Candy競爭先發位置，但Wuji表示雖然看起來兩人是競爭的隊友，但也還是朋友，他們倆會彼此交流中路選角與天賦出裝問題。

JT明星中路FoFo的阿祈爾是眾所皆知的「MAIN角」（擅長角色），Wuji又是如何看待第三局FoFo的阿祈爾？他認為與其打FoFo首局的卡莎碧雅，阿祈爾至少在跑線沒這麼好，如果視野控制得好，阿祈爾會較難推線，他就有主導權，且雷茲的跑線能力也快上許多。

Wuji本身操作「球女」奧莉安娜也是很行，談到這隻上賽季很夯的角色，本季卻鮮少出現，他只語帶保留地說：「有機會上場，但要在很特別的情況下才能出」。

最後，Wuji談到隊伍在春季賽首輪拿下五勝二敗成績，他希望在第二輪賽事能夠保持這樣的狀態，繼續連勝下去。