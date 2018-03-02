推特王大戰詹皇 今日賽事預告與轉播

恩比德將與詹姆斯交手。（今日美國）

NBA例行賽，湖人將前往南灘挑戰熱火大軍，目前雙方戰績湖人勝率不及五成，熱火則有52.5％，不過兩隊近況剛好相反，湖人近十場拿下七勝，加上有「球哥」波爾（Lonzo Ball）回歸利多，熱火只在近十戰拿到三勝，究竟誰能拿下這場勝利，球迷千萬不要錯過。

另一場例行賽，則是東部季後賽等級的對決，本季有十足成長的七六人將面對詹皇領軍的騎士，七六人陣中有留級狀元西蒙斯（Ben Simmons）、明星賽先發「推特王」恩比德（Joel Embiid），而騎士除了有詹姆斯坐陣外，還有在交易截止日前換來的4位御林軍，雙強對決肯定精采可期！

SBL例行賽將在桃園巨蛋進行，第一場將由富邦勇士對上金門酒廠，兩隊之間並沒有勝差，不過金酒以較高勝率暫居第三，富邦緊追在後。另一場則是聯盟龍頭裕隆納智捷對上身陷七連敗的台銀。

UBA複賽休兵一天後今日再戰，FoxSports有轉播服務，4場比賽都在桃園健行科大舉行，喜愛大學籃球的朋友們千萬不要錯過囉！

NBA例行賽

08:30 湖人@熱火 緯來體育

09:00 七六人@騎士 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS

SBL例行賽

18:00 富邦@金酒

20:00 台銀@裕隆

地點：桃園巨蛋

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

UBA男子複賽

13:00 義守大學@高師大

14:45 國立體大@北市大

16:30 中州科大@台師大

18:15 健行科大@輔仁大學

比賽地點：健行科大

轉播：FoxSports1、FoxSports3