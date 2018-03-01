決戰北海道》滿壘功虧一簣 桃猿遭火腿完封

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E Lamigo桃猿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 日本火腿 0 3 1 0 1 1 1 0 X 7 14 0

第九局

9上，火腿換投公文克彥，王柏融擊出二壘滾地球，嚴宏鈞再見三振，桃猿三上三下，比賽結束，火腿7：0完封勝。

第八局

8下，桃猿換投陳禹勳，平沼翔太右半邊安打，近藤健介獲得四壞保送，不過陳禹勳讓清宮集出右外野飛球接殺，穩穩守住分數。

8上，村田續投，藍寅倫擊出猿隊第2支安打，陳俊秀中外野二壘安打，桃猿反攻大好時機，林智平選到四壞球保送，2出局滿壘，代打余德龍選到滿球數，擊成中外野飛球接殺。

第七局

7下，桃猿換投王躍霖，太田賢吾擊出右外野陽春砲，火腿再下一城，7：0。

7上，王柏融右外野深遠飛球接殺，桃猿三上三下。

第六局

6下，桃猿換投林柏佑，石井一成安打，杉谷拳士保送，平沼翔太右外野安打，2出局滿壘，矢野謙次觸身球保送，擠回1分，林柏佑再度面對清宮，他擊出三壘界外小飛球接殺出局，火腿6：0領先。

6上，火腿換投村田透，送給桃猿連3K。

第五局

5下，桃猿換投王溢正，2出局後，火腿大物新秀敲出中外野二壘安打，太田賢吾接著安打，送回清宮，火腿5：0領先。

5上，高梨續投，林泓育中左外野二壘安打，敲出桃猿首支安打兼長打，藍寅倫右外野飛球接殺出局，但也讓林泓育上三壘，不過林泓育後連著3棒出局，桃猿留下三壘殘壘沒得分。

林泓育敲安。（特派記者林正堃攝）

第四局

4下，林樺慶續投，讓火腿今天首次三上三下。

林樺慶。（特派記者林正堃攝）

4上，火腿換投高梨裕稔，王柏融第二打席遭到三振，高梨也投出三上三下，桃猿連著4局無人上壘。

王柏融第二打席遭到三振。（特派記者林正堃攝）

王柏融第二打席遭到三振。（特派記者林正堃攝）

王柏融第二打席遭到三振。（特派記者林正堃攝）

第三局

3下，萊爾德右外野三壘安打，火腿更換代跑太田賢吾，森山中外野二壘安打，帶有1分打點，但被回傳球封殺在三壘出局。2出局後桃猿換上年輕土投林樺慶，他與渡邊諒纏鬥到滿球數，最後朱育賢接殺出局，火腿4：0領先。

3上，上澤再投出三上三下，桃猿9棒第一輪打完無人上壘。

克恩三世投不滿3局退場。（特派記者林正堃攝）

克恩三世投不滿3局退場。（特派記者林正堃攝）

第二局

2下，森山恵佑安打，渡邊諒滾地球出局，但將跑者推進二壘，鶴岡、石井連2棒安打，火腿先馳得點，1：0領先。

被得分後，梁家榮發生傳球失誤，1出局滿壘，田中賢介再敲安送回2分，火腿3：0領先，阿西亞雙殺打，桃猿結束漫長一局。

守備失誤，火腿攻佔滿壘。（特派記者林正堃攝）

田中賢介再敲安送回2分。（特派記者林正堃攝）

2上，上澤飆出2K，讓桃猿三上三下。

林泓育吞K。（特派記者林正堃攝）

第一局

1下，西川遙輝四壞球保送，田中賢介三壘方向滾地球，梁家榮雖攔截但難掌握好球，形成內野安打，火腿新洋砲擊出二壘滾地球雙殺打，西川遙輝上三壘，中田翔獲得保送，2出局一三壘有人，克恩三世及時三振萊爾德，化解首局危機。

1上，王柏融左外野飛球接殺，桃猿隊三上三下。

王柏融首打席飛球。（特派記者林正堃攝）

日本火腿先發投手上澤直之。（特派記者林正堃攝）

日本火腿先發投手上澤直之。（特派記者林正堃攝）

先發陣容：