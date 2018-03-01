SBL Live》「單節狂轟16分」 小四率隊擊敗台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 達欣 18 21 19 22 93 台啤 19 23 31 29 90

臺北達欣林冠綸（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

臺北達欣布拉（中）跳起扣籃。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒新洋將夏普（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒夏普（右）跳起扣籃。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒夏普（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺北達欣布拉（中）與對手推擠倒地。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒夏普（中）強取籃下。（記者陳志曲攝）

臺北達欣布拉（中）奮力防守，阻攔對手最後一波進攻。（記者陳志曲攝）

第四節

第四節一開始雙方互轟，多次進攻都得手，不過分差依舊維持在雙位數，達欣林冠綸砍三分外線讓台啤喊出暫停，暫停回來台啤靠著夏普籃下得分外加蔣淯安連續兩顆三分外線打出一波8：0的攻勢，將比數追進至6分差。蘇翊傑再度飆進三分外線，黃聰翰在前場抄截成功後灌籃得分，夏普在籃下抓到進攻籃板並放進兩分外加獲得加罰機會，黃聰翰在飆進三分，1分半鐘台啤打出9：0攻勢將比數扳平，林冠綸砍進三分外線再度取得領先，台啤最後一波進攻以失誤做收，終場達欣以93：90擊敗台啤，取得年後第一勝。

第三節

下半場達欣黃鎮用三分球開場，不過夏普隨即也回敬一記三分外線，蔣淯安抓下防守籃板後一條龍上籃得分，對位被吃掉的蘇翊傑隨後用三分球做出回應，夏普在籃下取得兩分，不過達欣黃鎮投進單節第二記三分球。夏普單手暴扣籃框，布拉在籃下拿到兩分並獲得加罰機會，蘇翊傑頻頻切入籃框取分，將兩隊分差拉開至10分，蘇翊傑再度砍進三分外線，台啤陳兆豪中距離兩分到手，布拉獲得兩罰機會並全數命中。第三節達欣由蘇翊傑單節16分的帶領下，用高達70％的投籃命中率，單節狂灌30分，第三節終了，達欣反到以71：61領先台啤。

第二節

首節些微落後的達欣利用快速攻守轉換，在第二節開打不到1分20秒後拿到4分，讓台啤喊出暫停。台啤夏普在第二節也身背第三次個人犯規陷入犯規麻煩。達欣林宜輝與林冠綸接連兩顆三分球。台啤喊出暫停後連得6分反超比數。第二節夏普過早陷入犯規麻煩，提前下場休息，達欣靠著對方禁區真空的情形下透過籃下的牽制連續獲得外線空擋，不過台啤全本土陣容將速度打快也收到不錯效果，第二節雙方你來我往，台啤靠著較佳的快攻得分，半場終了台啤以42：39領先達欣。

第一節

開賽達欣靠著兩記外線與蘇翊傑的拋投打出7：０的開局，台啤則是靠著新洋將夏普帶隊反擊，反打一波７：0的攻勢。達欣布拉在籃下暴扣後向裁判要犯規未果反而吃下一記技術犯規。不過台啤沒把握住罰球機會。達欣依靠布拉坐鎮禁區有著籃板優勢不過台啤有著較高的三分命中率，首節結束台啤以19：18領先達欣。