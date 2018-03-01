SBL》台銀張博勝自嘲受傷刷存在感 尚未放棄本季復出

臺灣銀行張博勝左手受傷。（記者陳志曲攝）



〔記者林岳甫／桃園報導〕台銀本土主力「喇叭」張博勝日前總算盼得生涯首次入選台灣男籃國家隊機會，首戰對日本雖親眼見證隊史在世界盃亞洲區預賽首勝，卻在上半場就不慎弄傷左肩，起碼得休養6至8週，他今日仍敬業出現在桃園巨蛋的SBL現場，還打趣表示，自己是史上勝率百分百的國手。

張博勝在國家隊處女秀留下3籃板，事實上他在上去幾秒就因防守，不慎撞上日本竹內讓次，隨即發覺自己的肩膀傷勢恐不樂觀，但他仍盡責拚出全力，不想生涯首次打國際賽就隨即下場。

張博勝經過醫生診斷後，主要因左肩韌帶斷裂導致肩峰鎖骨關節脫臼，此傷勢被台灣隊防護員認為是罕見傷勢，他打趣表示，「我第一次入選國家隊，這樣的結果可能是想讓更多人注意到我，刷刷存在感。」

台銀開季靠著極佳化學效應，一度拉出長紅戰績並登上聯盟龍頭寶座，卻隨著傷兵接連出現及多位奇兵都被盯住，在上半季以6連敗結束，戰績9勝12敗，排名已下滑至聯盟第6。

事實上，台銀本土一哥陳順詳早已因傷高掛免戰牌多時，如今張博勝又缺陣，他們今日下半季首戰將遭遇聯盟第2璞園，只能冀望年輕本土球員挺身而出。

至於張博勝是名認真且負責的球員，即便因罕見傷勢缺陣，但他並未放棄本季，他表示，若球隊本季能重返季後賽，並殺進第二輪，他會力拚重返戰場。