LOL》Team Afro谷底翻身 首輪戰績並列聯盟第四

儘管首勝較晚開胡，但Afro成功在首輪結束之際拿下三勝四敗成績，足以並列聯盟第四。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（1）日首場賽事由Team Afro對上M17，首局由M17取得開門紅，隨後AFRO更著重線上優勢，成功讓一追二取勝，也將首輪戰績拉抬至三勝四敗，與MAD TEAM、M17暫列聯盟第四。賽後，Caipi接受現場主持人Jessie採訪，表示拿下單局MVP感到很開心，也靠著溝通去化解M17的分推策略，他希望在第二輪結束時可以進入季後賽，而非升降賽。

第一局選角。（取自Garena）

第一局首殺由伊澤瑞爾取得，但M17也靠著史加納遊走助鄂爾發育，並取得首塔經濟；隨著巴龍現蹤，雙方旋即開戰，M17打出0換4在22分鐘收下巴龍，但庫奇被抓下讓M17失去推塔契機，所幸在27分鐘靠著鄂爾大絕一撞四，終於打進AFR高地；29分鐘M17開吃巴龍卻被AFR偷到，將遊戲拖入後期，37分鐘M17順利拿下第三支巴龍，再吃遠古巨龍，成功取得三兵營優勢，最後再靠庫奇推倒主堡，取得首勝。

從賽後數據可以看出M17庫奇與崔絲塔娜傷害都高達30K以上，儘管AFR也有兩人達30K，但比賽總是被開戰的一方，M17 Deul更被選為單局MVP，會戰總是能有著好位置不斷輸出，也是隊伍的致勝功臣之一。

第一局賽後數據。（取自Garena）

第二局選角。（取自Garena）

第二局AFR早期策劃一波下路四殺二，助崔斯塔娜發育，順利拿下首塔經濟，20分鐘更在河道抓下史瓦妮後立馬開吃巴龍，儘管再失兩顆人頭，但還是拿下巴龍並拔掉中二塔。31分鐘AFR在對方藍區抓下維迦與史瓦妮，再拿下巴龍並取得六外塔，第三條巴龍也在M17過度追擊賽恩，讓AFR火速拿下，這回AFR把握優勢直搗對方主堡，成功在40分鐘追平比數。

本局阿祈爾一枝獨秀，打出高達42.4K爆量輸出，Caipi以 6殺0死2助攻數據獲得單局MVP，儘管經濟雙方互有來往，但從35分鐘後由AFR慢慢拉開差距，最終笑到最後。

第三局賽後數據。（取自Garena）

第三局選角。（取自Garena）

第三局AFR在下路多次擊殺塔里克，打出破口，本局三線皆優，18分鐘AFR在小龍會戰打出1換4後成功拿下首塔。24分鐘AFR再度於野區窄口打出0換3，吃下巴龍並取得六外塔，32分鐘雙方於中路交火，全場只看到銳空飛來飛去控場M17人員，再打出0換4，取得第二條巴龍，成功打進主堡並收下全部人頭，37分鐘拿下勝利。

賽後，AFR雙箭頭輸出再度破30K，從17分鐘開始經濟就從未落後，但不可忽略的是全場開戰凶狠的銳空，輔助選手Zest也成功以3殺1死18助攻獲得單局MVP。

第三局賽後數據。（取自Garena）