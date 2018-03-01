SBL》蘇翊傑下半季首戰就拿大三元 達欣3分差力退台啤

〔記者林岳甫／桃園報導〕第15季SBL超級籃球聯賽經過近1個月休兵，今晚6點在桃園巨蛋重燃戰火，首場由衛冕軍達欣碰上爐主台啤。達欣靠著主控蘇翊傑在下半場進帳19分，更完成「大三元」，搭配226公分洋將布拉23分、林冠綸49秒的致勝三分彈，以93：90氣走台啤。台啤新洋將203公分夏普首秀24分、14籃板。

達欣蘇翊傑（中）後仰跳投。（記者陳志曲攝）

達欣貴為上季冠軍隊，率領他們奪冠的邱大宗趁著農曆新年返台，今日抽空前來觀戰，並為子弟兵打氣。

達欣前總教練邱大宗。（記者陳志曲攝）

達欣前鋒林宜輝雖有15分進帳，布拉挹注12分，但團隊兩節就有10失誤，以39：42落後台啤，而台啤主控蔣淯安上半場攻下12分，夏普繳出6分、9籃板。

易籃後，此次代表台灣男籃出征世界盃亞洲區資格賽的達欣主控蘇翊傑大顯神威，7次出手全進，包括2顆三分球，進帳16分，率隊翻轉戰局，以71：61進入第四節。

台啤末節一度落後至14分，靠著夏普拿4分、蔣淯安連飆進2顆三分球及罰球得1分，把差距縮小至3分，卻被蘇翊傑、林宜輝又砍進2記三分球，但新科台灣男籃國手黃聰翰及夏普又聯手取分，黃聰翰更在1分11秒飆進追平三分球，但林冠綸49秒回敬三分球，台啤兩波進攻卻無功而返，黯然吞下敗戰。

蘇翊傑21分、10助攻、10籃板，完成本季首張大三元成績單，是自2011年1月15日的裕隆「大房東」曾文鼎後，首位製造三雙的本土球員，聯盟至今共有田壘、王志群、曾文鼎及蘇翊傑，有3位都來自達欣。布拉23分、11籃板及6阻攻，林宜輝16分、林冠綸15分。

蔣淯安21分、夏普24分、黃聰翰15分，可惜最後兩波進攻都失手，無緣逆轉戰局。

達欣布拉（中）跳起爆扣。（記者陳志曲攝）

達欣布拉不滿判決，吞下技術犯規。（記者陳志曲攝）

達欣林宜輝（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

林宜輝（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒蔣淯安飛身上籃。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒蔣淯安籃下進攻。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒總教練周俊三（中）對新任洋將夏普講解戰術。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒新洋將夏普（右）。（記者陳志曲攝）

夏普（中）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）