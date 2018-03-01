決戰北海道》桃猿0：7慘敗火腿 王柏融4支0交白卷

王柏融4支0打擊陷入低潮。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕決戰北海道，Lamigo桃猿與日本火腿的春訓交流賽今進入最後一場交手，桃猿大軍未能延續昨晚的纏鬥力，今遭火腿4名投手壓制，全場只擠出3支安打，終場以0：7慘敗火腿，桃猿明將返台繼續春訓。

火腿今天推出23歲的年輕投手上澤直之先發，主投3局均讓桃猿三上三下，第二任投手高梨裕稔一上場就與王柏融對決，飆出三振後也演出三上三下，桃猿直到第5局才突破火腿封鎖，靠當家捕手林泓育扛出二壘安打，不過桃猿接連3棒被解決，無緣得分。

6上火腿第3任投手村田透單局飆出3K，再度澆熄猿隊反攻氣燄，7局王柏融第3度上場打擊，敲出右外野飛球被接殺，桃猿再度三上三下。

前7局遭完全壓制的桃猿在第8局一度靠藍寅倫、陳俊秀的安打串聯攻佔滿壘，不過代打余德龍沒能把握機會，敲出中外野飛球出局，桃猿仍然無法破蛋。

9局上王柏融再度登場，敲出滾地球出局，此役4支0打擊繳白卷，分別為2次飛球、1次滾地、1次三振，桃猿也三上三下沒能上演奇蹟逆轉秀。

火腿今棒棒開花，全隊共掃出13支安打，表現最佳的為替補上場的20歲內野手太田賢吾，單場2支2包含一發全壘打，共敲下2分打點，至於大物新秀清宮幸太郎連續2天都敲出二壘打，表現依舊相當火燙。

林泓育是桃猿少數敲安的球員。（特派記者林正堃攝）

王柏融4支0打擊陷入低潮。（特派記者林正堃攝）

王柏融4支0打擊陷入低潮。（特派記者林正堃攝）