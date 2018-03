MLB》一朗練打影片曝光 美球迷驚：有夠怪力（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟熱身賽已開打,鈴木一朗尚未找到新東家,美國媒體公布一段他在日本練打的影片,引起各隊球迷熱烈討論,直呼44歲還能轟這麼遠「不可思議」,紛紛慫恿自己的球隊簽下這位傳奇。

美國知名記者Bob Nightengale在推特分享影片寫道,「春訓已經開始了,未來的名人堂球星鈴木一朗仍在找工作。」影片中,一朗全力揮擊來球,許多顆都飛過全壘打牆,砸中外野座椅發出聲響,讓球迷驚呼聲連連。

美媒日前報導,鈴木一朗現階段暫不考慮回日本,希望能在大聯盟找到工作,將和38歲的沃斯(Jayson Werth)、35歲的伊席爾(Andre Ethier),還有38歲的哈勒戴(Matt Holliday)等老將爭飯碗。

相關影片:

Spring training has started and Future Hall of Famer Ichiro Suzuki is still looking for a job pic.twitter.com/W786gZpXYP

Here’s a video of Ichiro hitting last week. He wants to continue playing in the big leagues at age 44. pic.twitter.com/HRT0yLTcLc