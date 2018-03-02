MLB》一朗練打影片曝光 美球迷驚：有夠怪力（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽已開打，鈴木一朗尚未找到新東家，美國媒體公布一段他在日本練打的影片，引起各隊球迷熱烈討論，直呼44歲還能轟這麼遠「不可思議」，紛紛慫恿自己的球隊簽下這位傳奇。

美國知名記者Bob Nightengale在推特分享影片寫道，「春訓已經開始了，未來的名人堂球星鈴木一朗仍在找工作。」影片中，一朗全力揮擊來球，許多顆都飛過全壘打牆，砸中外野座椅發出聲響，讓球迷驚呼聲連連。

美媒日前報導，鈴木一朗現階段暫不考慮回日本，希望能在大聯盟找到工作，將和38歲的沃斯（Jayson Werth）、35歲的伊席爾（Andre Ethier），還有38歲的哈勒戴（Matt Holliday）等老將爭飯碗。

相關影片：

Spring training has started and Future Hall of Famer Ichiro Suzuki is still looking for a job pic.twitter.com/W786gZpXYP — Bob Nightengale （@BNightengale） 2018年3月1日