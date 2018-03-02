現場直擊》不再只是支援熱身賽 張育成：這是我的舞台

張育成。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國鳳凰城報導〕去年底進入印地安人40人名單後，張育成今年不再只是支援大聯盟春訓熱身賽，而是能擔綱要角，無論攻守都很搶眼，發揮機會多也越有信心，他說：「因為知道這是自己的舞台，教練信任我，我一定會好好把握機會。」

印地安人熱身賽今天作客道奇，張育成首度先發就鎮守最熟悉的游擊、打第8棒，儘管2打數無安打，僅首打席靠野手選擇上壘，但守備依舊精彩，並策動1次雙殺，5局上打完退場，繼續在場邊觀戰，最終印地安人以8：7逆轉近日遭類流感病毒「襲擊」的道奇。

張育成已在春訓出賽6場，累積打擊率達4成，也是今年第3次守游擊，因為是自己很喜歡的位置，且先發能在賽前充分熱身，他說，感覺很不錯，教練也訓練他游擊、三壘都能守；即使打擊繳白卷，他說：「最近打擊狀態還不錯，只是今天2個打席沒掌握好，打擊策略還可以，也都有進入比賽狀況。」

以40人名單身分參與大聯盟春訓，有別於往年，張育成說：「進40人名單就覺得這是自己的舞台，不像前幾年都是替補，今年感覺比較好，也比較輕鬆。」

22歲張育成在隊上人緣佳，今天受訪時，感情好又愛鬧他的隊友們，從旁經過都忍不住搭腔鬧他，還能說出「加油」、「你好嗎」等簡單中文。

而在大聯盟提供的媒體手冊中，張育成登錄名也從原本「Yu-Cheng Chang」改成「Yu Chang 」，球隊有先問過他，他覺得這樣較簡單，「比較好叫啊，隊友也都叫我Yu。」

張育成。（特派記者郭羿婕攝）

張育成。（特派記者郭羿婕攝）

張育成。（特派記者郭羿婕攝）

張育成。（特派記者郭羿婕攝）

張育成。（特派記者郭羿婕攝）