棒球》遭釋出後不放棄旅外 何紹彬加盟獨立聯盟

23歲的何紹彬上月遭馬林魚小聯盟出後，今天確定加入加拿大美國職業棒球協會聯盟。（帕菲克經紀提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕以零簽約金赴美逐夢的何紹彬，上月遭馬林魚小聯盟釋出後，今天確定轉戰加拿大美國職業棒球協會聯盟（Can-Am League），和聯盟去年冠軍隊伍魁北克省都隊（Québec Capitales）簽約，預訂5月赴加拿大向球隊報到。

23歲的何紹彬前年參加中職選秀失利後，去年1月參加加州冬季聯盟獲馬林魚相中，也拚出一紙小聯盟合約。何紹彬去年開季從馬林魚新人聯盟出發，並於7月拚上短期1A，但今年2月20日遭到釋出，在小聯盟留下27場出賽打擊率2成33成績。

何紹彬今則透過所屬帕菲克經紀公司宣布，他確定加盟北美三大獨立聯盟的加拿大美國職業棒球協會聯盟，並和魁北克省都隊簽約，也是第一次有台灣球員加入加拿大獨立聯盟球隊。

魁北克省都隊總教練史卡拉布里尼（Patrick Scalabrini）表示，這次透過在馬林魚工作的朋友推薦何紹彬，認為他正是球隊需要的人。史卡拉布里尼還說，「我們有一份很好的球探報告，尤其是守備方面。他將會在我們球隊內野中線扮演很重要的角色，同時也希望他能幫助我們球隊再次取得總冠軍。」

魁北克省都隊是該聯盟傳統勁旅，在13年的聯盟歷史中拿下7次總冠軍，球隊春訓報到日是5月6日，屆時何紹彬將赴加拿大報到。此聯盟共有6支球隊，分布在美國及加拿大東岸，每年都有球員獲大聯盟球隊挖角。