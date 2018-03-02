MLB》紐媒想這樣改變棒球 美球迷：能挽救王建民生涯

王建民。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美電台上月爆料大聯盟為了讓棒球很有趣，提出落後方能在第九局推派任何打者上打擊區的想法。《紐約郵報》採訪相關人員否認傳聞，但也創意發想兩個能讓球賽更好看的點子。

第一是大號全壘打多算1分打點，先從去年最遠的50發全壘打擷取一個數字，比如說是462英呎，只要轟出更遠的全壘打就能多1分，也就是說陽春砲變2打點、滿貫砲變5打點，「全壘打大賽已證明球迷愛的不只是轟多少支，還有轟多遠。」

第二則是增加「指定跑者」的角色，他能夠上場代跑，同時也不會讓原先上壘的跑者提前退場，1場比賽限用1次。一般來說，代跑都會頂替有砲管卻沒有速度的強打，若有「指定跑者」角色，強打還能繼續留在場上，保持比賽強度，也能讓腿哥的價值提升。

紐媒突發奇想的「指定跑者」在網路引起討論，一名紐約球迷說，他最先想到的是，這個概念能夠挽救王建民的職業生涯。建仔在2008年跑壘時不慎扭傷腳掌，此後威力不再，直到2016年才又在大聯盟幾乎投滿一整個球季，讓不少台灣球迷惋惜。