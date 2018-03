MLB》紐媒想這樣改變棒球 美球迷：能挽救王建民生涯

王建民。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕美電台上月爆料大聯盟為了讓棒球很有趣,提出落後方能在第九局推派任何打者上打擊區的想法。《紐約郵報》採訪相關人員否認傳聞,但也創意發想兩個能讓球賽更好看的點子。

第一是大號全壘打多算1分打點,先從去年最遠的50發全壘打擷取一個數字,比如說是462英呎,只要轟出更遠的全壘打就能多1分,也就是說陽春砲變2打點、滿貫砲變5打點,「全壘打大賽已證明球迷愛的不只是轟多少支,還有轟多遠。」

第二則是增加「指定跑者」的角色,他能夠上場代跑,同時也不會讓原先上壘的跑者提前退場,1場比賽限用1次。一般來說,代跑都會頂替有砲管卻沒有速度的強打,若有「指定跑者」角色,強打還能繼續留在場上,保持比賽強度,也能讓腿哥的價值提升。

紐媒突發奇想的「指定跑者」在網路引起討論,一名紐約球迷說,他最先想到的是,這個概念能夠挽救王建民的職業生涯。建仔在2008年跑壘時不慎扭傷腳掌,此後威力不再,直到2016年才又在大聯盟幾乎投滿一整個球季,讓不少台灣球迷惋惜。

