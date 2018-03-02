運動vs.書法！ 藝術家曾文祺把動能轉換為創作力

古典裡有時尚，是藝術家曾文祺的書法特色之一。（照：曾文祺提供）



〔記者梁偉銘／台北報導〕運動vs.書法！新銳書法藝術家曾文祺熱愛運動，還曾是資深體育記者，擁有採訪美國大聯盟、奧運等豐富資歷，運動不但讓他有體力長時間投入藝術創作，運動產生的腦內啡更為靈感加分，最近在台中國璽藝術舉辦的「心花朵朵開－曾文祺書法展」，還可見到他從運動發想而來的獨特書法作品。

曾文祺表示，過去20年記者生涯開拓視野，讓他能用新穎角度來創作書法，也養成運動習慣，他不但擅長打網球，迄今完成53場馬拉松，他左手打網球、右手寫書法，雙腳跑馬拉松，自嘲是「四肢發達、創意無限」。從小立志當書法家的曾文祺，過去除專注投入採訪工作，也透過國內外採訪所帶來的寬廣閱歷，寫出了上百首詩、詞，也不停累積書法創作。

「心花朵朵開 曾文祺書法展」即日起至4月21日於國璽藝術展出，這是一場融合古典與時尚的書法展。（照：曾文祺提供）

曾文祺覺得，中壯年是當藝術家恰當時機，因為可將過去豐富經驗轉化為創作素材，加上藝術家需要足夠體力，「有些人可能以為書法創作，就是拿筆沾墨三分鐘就完成一篇作品。」事實上，光想一個作品的佈局，可能就是幾天時間，而下筆書寫時，為了要抓住感覺對的文字，一天寫上十個鐘頭，甚至也曾有連續寫上幾天幾夜的狀況，「我習慣站立懸腕寫字，所以運動鍛鍊出來的手力及腳力，正好注入最大能量。！」

「心花朵朵開－曾文祺書法展」中，有一幅充滿力量的《突破》，即是他形容每個人都要有跨過「撞牆期」的勇氣，找到自己的突破；還有一幅充滿現代感的《無所懼》，則是他在2004年雅典奧運現場見證了朱木炎奪金的歷程，而把他那上了戰場的無所懼精神、抬腳側踢的瞬間，轉化為書法意象。

「心花朵朵開－曾文祺書法展」，讓人看見不一樣的書法藝術，也能發現運動對專業職人帶來的好處，即日起至4月21日，有興趣民眾可至台中國璽藝術欣賞書法藝術家曾文祺如何展現創作力。

這幅充滿現代感的《無所懼》，是書法藝術家曾文祺在2004年雅典奧運現場見證了朱木炎奪金的歷程，而把他那上了戰場的無所懼精神、抬腳側踢的瞬間，轉化為書法意象。 （照：曾文祺提供）

書法藝術家曾文祺以作品《突破》感謝過往記者生涯裡的自己有勇氣做出突破性的採訪，也祝福朋友們在面對人生關卡時，都可以勇敢的跨過去。（照：曾文祺提供）