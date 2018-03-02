NBA》詹皇獨轟30分無用 騎士兵敗費城（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天作客費城挑戰七六人，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出30分、9籃板、8助攻的全能表現，但一人難抵眾拳，七六人先發五虎得分全上雙，並在末節決勝時刻打出一波10：3的攻勢，終場以108：97擊敗騎士，終止2連敗。

詹姆斯今天攻下30分，但仍無力回天。（美聯社）

詹姆斯上半場雖然一人就攻下19分，但七六人三分火力兇猛，半場砍進8顆三分彈，瑞迪克（J.J. Redick）一人就貢獻3顆，助隊以59：56領先，騎士下半場在後面苦苦追趕，詹姆斯在關鍵第四節挺身而出，2分跳投助隊以85：85追平，但七六人隨即回敬一波7：2攻勢穩住領先優勢，在最後2分25秒，騎士再靠著柯佛的三分彈追到1分差，七六人也不讓騎士有機會翻盤，比賽結束前拉出一波10：3小高潮，確定勝局，七六人終場以108：97贏球。

七六人先發五虎得分全上雙，瑞迪克三分球7投4中，攻下全隊最高的22分，西蒙斯（Ben Simmons）繳出18分、9籃板、8助攻，恩比德（Joel Embiid）貢獻17分、14籃板的雙十數據，卡文頓（Robert Covington）也有10分、10籃板的表現；騎士以詹姆斯的30分最佳，次高的則是小南斯（Larry Nance Jr.）的13分。

瑞迪克。（今日美國）