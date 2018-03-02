NBA》曾力挺勇士菜鳥 詹皇卻因「潛規則」怒了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場以108：97擊敗騎士，不過比賽最後階段卻發生一件小插曲，七六人前鋒薩利奇（Dario Saric）在最後勝負已分時灌籃，引發騎士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）不滿，隨後拿球砸人，連詹姆斯（LeBron James）也上前找人理論。

籃球比賽有許多特別的「潛規則」，像是雙方分數相差太大時，領先方在垃圾時間被禁止灌籃，而薩利奇今天在比賽最後12.2秒灌籃引發騎士反彈，克拉克森不爽他違反「潛規則」，拿球砸向薩利奇背部，隨即被裁判驅逐出場，而老大哥詹姆斯和新同學胡德（Rodney Hood）也不滿此舉，想找薩利奇理論，但馬上恩比德（Joel Embiid）和瑞迪克（J.J. Redick）分開，避免發生衝突。

克拉克森賽後受訪時談到自己的舉動，他表示，這是比賽的一部分，他相信沒有人會喜歡看到這種狀況發生，「他們知道這是怎麼一回事。」薩利奇則也回應，他沒有要想羞辱騎士隊，願意用任何方式來表達自己的歉意。

值得一提的是，日前也曾發生類似事件，勇士菜鳥貝爾（Jordan Bell）在垃圾時間大秀自拋灌籃，被批評違反潛規則，不過當時詹姆斯是力挺小將，並說，「聯盟確實有些規則，你說的不要賣弄，我不知道，但我們都是大人了，不想被灌就阻止我。」