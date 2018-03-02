電競》浪LIVE投入電競實況 最怕「館長」開台爆流量

「館長」陳之漢目前為金剛直播旗下實況主。（取自飆捍臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕娛樂實況平台浪LIVE自去年初上線，已累積超過200萬下載量，如今更是全台流量第一的實況平台，今年初浪LIVE也與金剛直播聯運、投入遊戲實況圈，並與電競俱樂部ahq e-sports club成為合作夥伴，短短3個月時間已簽下600位遊戲實況主，其中包括知名網紅「館長」陳之漢，浪LIVE營銷副總聞芹利笑稱，每次只要館長一開台，就很怕上萬「館粉」湧入超過流量上限爆掉。

儘管根據統計來看，不論在流量還是收益，遊戲實況主都小於秀場才藝實況主，但聞芹利很有信心地表示，浪LIVE透過各種平台運營活動，八成遊戲實況觀眾也會開始觀看並參與秀場實況台，其中又有六成觀眾會付費，「流量變現」的運營成效超乎預期。

隨著各品牌企業更加關注實況市場，浪LIVE確實也接到不少品牌下廣告或置入的合作案，聞芹利也希望，未來浪LIVE可以成為電玩公司推廣內容的管道，目前包括「天堂M」、「RO仙境傳說」等手遊都曾與浪LIVE合作推出活動。

「天堂M」、「RO仙境傳說」等手遊都與浪LIVE合作推出活動。（取自浪LIVE臉書）

「以中國為例，過去從來沒有一個實況平台併進遊戲後的秀場是可以做起來的。」聞芹利如此說道，但目前浪LIVE與金剛直播的聯運，正是在做這件事，也是走在台灣實況直播平台前端，她認為，今年遊戲實況營收若成佔整體四成，就算是成功。

金剛直播目前為除官方外，唯一的《英雄聯盟》2018 LMS春季賽轉播平台，與電競戰隊合作部分，目前僅與ahq e-sports club合作，但聞芹利也透露，「榮譽隊長」周杰倫旗下的J Team也正在與他們洽談合作方案。

ahq e-sports club目前為金剛直播合作夥伴。（取自浪LIVE臉書）

林真亦（左）擔任《角頭2》女配角，同時也在浪LIVE擔任《全民大會考主持人》。（取自林真亦臉書）

儘管涉入遊戲實況圈只是開端，聞芹利表示浪LIVE會著重「扶植電競實況主」，這是過往平台較少著重部分，如有在電影《角頭2》演出的林真亦，儘管並未與浪LIVE有經紀約，但還是為其量身打造造型、包裝與參與節目，真亦也受邀擔任問答送獎金節目《全民大會考》主持人一職。