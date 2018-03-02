MLB》轉戰遊騎兵初登板 44歲老柯隆開心不用打擊

〔體育中心／綜合報導〕44歲「老活寶」柯隆（Bartolo Colon）季前以小聯盟約加盟遊騎兵，今天他在熱身賽對教士先發，2局被敲一發陽春砲掉1分。賽後他表示，在美國聯盟，他很高興不用打擊和跑壘。

身為現役最年長的球員，柯隆生涯在大聯盟20年至今，累積240勝為現役球員最多，只差5勝就能追平前尼加拉瓜球星D.馬丁尼茲（Dennis Martinez），成為大聯盟史上最多勝的拉丁美裔投手。

柯隆今天對教士先發，2局投球中被敲2安，包含1發陽春砲失掉1分，投出1次三振，遊騎兵終場以9：9戰平。柯隆賽後表示，「我有個人想達成的目標，努力奮戰提升我的球速。」

即將征戰大聯盟第21個賽季，柯隆坦言沒想到自己會在棒球生涯征戰這麼長的時間，特別是他在2010年因各種傷痛缺席比賽。但他2011年加盟洋基後，直至去年為止共203場先發，柯隆奪得87勝、防禦率3.96，「我很驚訝我還在這，因為當時在2010年時，我認為自己的職業生涯就結束了。」

「這是很驚人的。」遊騎兵隊總教練班尼斯特（Jeff Banister）表示，柯隆能在大聯盟征戰這麼長的時間，「真是不可思議，這太棒了，一個很好的故事，我很樂意看到。」

另外，生涯打擊率僅0.085的柯隆，但他是名攻擊慾望強烈的打者，總計生涯295個打席才獲得1次保送，柯隆每每打擊頭盔便會滑落，已成最經典的畫面。如今他轉戰美聯的遊騎兵，打擊機會勢必減少許多，柯隆笑說，「美國聯盟是個我想去的地方，因為我不用打擊和跑壘。」

柯隆。（美聯社）

柯隆。（美聯社）