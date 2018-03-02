中職》網羅伍鐸和布魯斯? 蔡承儒:確實開始洽談

富邦悍將領隊蔡承儒。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職新球季3月24日開打，目前除了富邦悍將僅確定洋投羅力之外，其他3隊都已找好3名洋將，富邦領隊蔡承儒表示，目前正積極尋找2名洋投，目標下週找齊3洋將。

由於中職有228洋將優先議約權的規定，外傳富邦鎖定前中信兄弟伍鐸和前統一獅布魯斯，但今年2月28日之前都不能有接觸和議約的動作。現已進入3月，過了優先議約權期限，是否確定網羅這兩名洋投?蔡承儒說，確實開始和伍鐸、布魯斯洽談，如果有簽約會再公布，時間方面會盡快。

至於本土球員談約部分，蔡承儒表示，上週五已全部談定，合約內容擇期公布，包括重新議約、今年新簽複數年約、已簽複數年約等3類球員合約內容會公布。

這幾個月富邦球團砸上億元讓主場新莊球場「換裝」，蔡承儒透露，目前工程進度完成8、9成，剩最後階段調整，開幕前一週會對外亮相，一壘側觀眾席增設餐飲區，熱區部分也換新座椅，所以整體觀眾席容量會縮減為12000席左右。

去年富邦並無固定主場，主場平均每場觀眾人數為4493人，今年60場主場都在新莊，蔡承儒希望主場場均觀眾人數至少5200人以上；若場均達5200人，等於主場成長15.7%。蔡承儒也說，去年戰績不佳（排名墊底），今年目標先拿到季冠軍。