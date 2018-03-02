NBA》不滿帕丘利亞太「髒」 厄文要聯盟好好調查

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）日前在比賽中，身體倒地壓在雷霆明星魏斯布魯克（Russell Westbrook）的腳上，引發外界議論。塞爾提克當家控衛厄文（Kyrie Irving）日前在社群上批評帕丘利亞，今接受訪問時強調，聯盟真的要去調查這事情。

勇士日前對雷霆的比賽中，魏斯布魯克在籃底下與帕丘利亞及N.楊恩（Nick Young）發生肢體碰撞，魏少倒地後，帕丘利亞的身體倒下壓在他的腳上，此舉引發爭議，厄文當時更在社群媒體上留言，「聯盟應該要好好注意這個人，這動作真的太扯了。」

「我想每個人都看到發生何事。」厄文對《波士頓環球報》表示，無論N.楊恩的腳當時是否有勾到帕丘利亞，「這動作我們看了一遍又一遍，我不想指名道姓說他是一名非常骯髒的球員，在NBA的比賽中會有很多的小動作，但我的意思是，他這種動作一直在發生。」

厄文坦言，他不確定聯盟應該要如何處理帕丘利亞，但他是慣犯，「作為一名球員，我們多年來看到他做出這樣的事情，我不想看到聯盟只對他做出10場禁賽，希望他們要去調查，這事情在比賽中是無法接受的。」

「即使魏斯布魯克沒有受傷，人們會覺得『OK，那動作很乾淨。』，你永遠不會知道在什麼情況下發生何事。」厄文指出，「無論是誰，我都不會在社群媒體發表評論，但這次我必須這樣作。」

帕丘利亞。（資料照，美聯社）