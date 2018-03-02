SBL Live》決勝節外線定勝負 金酒80：79氣走富邦

金門酒廠王泰傑（中）三分進球，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 富邦 19 17 26 17 79 金酒 13 22 22 23 80

第四節

末節，金酒下起3分雨，在4分鐘內連投3顆3分球將比分反超領先，兩隊進攻互有來往，倒數1分半，先是富邦張宗憲以1顆3分球將比分以76：72反超，隨即金酒打出5：0的攻勢，再領先富邦1分。

倒數21秒，富邦洪志善關鍵3分球將分數再拉至2分差，倒數3秒鐘，金酒王泰傑外線投進，助隊要得1分領先，富邦最後一波進攻未果，最終金酒以80：79氣走富邦。

第三節

易籃後，金酒蘇奕晉在運球時不慎扭傷離場，也是既張容軒缺戰後再少一戰力，倒數4分鐘，富邦以54：45領先金酒。此節富邦洪志善在投出3顆3分球，奪下11分，洋將賽勒也有7分入袋。金酒在蘇奕晉下場後，比分一度落後雙位數，不過在第三節後段靠著盧冠軒連得7分的狀態下，再度將分數縮短。富邦以62：57領先金酒。

第二節

次節甫開始，金酒隨即打出9：5的攻勢，金酒拉莫斯外線開張，五分鐘內便投出2記3分球，將比分縮短，本土球員李家瑞也扮演重要角色，單節攻7分，兩人在此節攜手將分數追至1分差；富邦方面，則由張宗憲、林書緯為主要得分手，張宗憲在上半場砍下12分成績，而林書緯則有7分入袋，7分全在第二節時拿下。次節結束，富邦以36：35領先金酒1分。

第一節

首節比賽進行5分鐘，富邦以9：6領先金酒。金酒奪下的6分為2顆3分球，2分球出手皆未命中。緊接著富邦再打出8：0的攻勢，將比分拉開。首節結束，富邦以19：13領先金酒，富邦蔡文誠、楊興治兩人合砍14分；金酒則由洋將拉莫斯單節攻下5分最高。

富邦勇士蔡文誠（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）