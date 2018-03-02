NBA》找回「第四節先生」 I.湯瑪斯：只想對球隊有貢獻

I.湯瑪斯（右）今天再次扮演他在上季最擅長的「第四節先生」角色。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客以131：113踢館熱火，而替補上陣的「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）再次扮演他在上季最擅長的「第四節先生」角色，在末節上場9分鐘，就高效率拿下11分1籃板1助攻，最終轟下本季新高29分，生涯三分命中數也突破900顆，對於今天自己的好表現，I.湯瑪斯則表示，只要自己能上場就能對球隊有所貢獻。

「我今天在第四節打了蠻久一段時間的，」I.湯瑪斯說道，「如果我能上場比賽，就可以為球隊做出貢獻，這就是我，一直是這樣，病痛是絕對無法阻止我的。就像我一直再說的，一旦我的名字被叫到，就會做好萬全準備，利用機會去好好表現。」

I.湯瑪斯此役上場30分鐘20投11中，其中三分球也是11投6中，繳出29分4籃板和6助攻，而被問到是否已經找回自己在上一季的爆發力，I.湯瑪斯則表示自己在這場比賽只是負責最輕鬆的部分。

「我得到更多上場的機會了，大概就是這樣，教練把我排在非常成功的位置上，隊友們也為我做了很棒的掩護，讓我可以得到更多空檔，所以我只做了最簡單的部分，那就是得分。」I.湯瑪斯說。

I.湯瑪斯（左）。（美聯社）

湯瑪斯曾為塞爾提克效力2.5個球季，去年8月22日，他被交易至騎士，隨後因臀部傷勢展開漫長的復健，好不容易復出後，出賽的15場中，戰績只有7勝8敗，本季只有場均14.7分的表現，最終騎士在戰績31勝22敗時認賠殺出，將他與佛萊（Channing Frye）送至湖人。

而湖人自二月以來繳出8勝4敗的成績，湯瑪斯則認為那是因為隊友們逐漸意識到球隊是可以拿下勝利的。

「我想讓這支球隊意識到自己是能夠奪勝的，」湯瑪斯說道，「我們是支有有天賦的球隊，現在我們唯一需要思考的，就是要努力邁入下一階段——打進季後賽。」

而對於湯瑪斯今天的好表現也讓湖人教頭華頓（Luke Walton）讚不絕口，他在賽後受訪時就表示湯瑪斯將再一次向世人展現自己有多出色。

「看到Isaiah（湯瑪斯）在第四節能再次打出這樣的好表現，真的非常美好，」華頓說道，「看到那樣的表現，每個人應該鬥不難想起他在上季超凡的表現，看到他表現出應該要有的水準，真的非常棒。」

而自從臀部受傷以來，湯瑪斯一直表現得非常掙扎，但在今天面對熱火隊的包夾時，他卻顯得十分游刃有餘。

面對熱火隊的包夾時，I.湯瑪斯顯得游刃有餘。（美聯社）

「他今天表現得非常全面，」華頓說，「當你做到正確地去觀察比賽的時候，對方是很難守住你的，有很大一部分原因就是他做了真正的自己，然後再一次向世人展現他有多麼的出色！」