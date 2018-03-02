SBL》最後40秒兩隊互飆三分球 王泰傑當英雄助金酒六連勝

金門酒廠王泰傑（中）三分進球，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕金酒、富邦休兵近一個月再度出賽，兩隊鏖戰至最後一刻才分出勝負，最後40秒內兩隊互轟三分球，金酒王泰傑終場前3.3秒投進最重要的逆轉三分彈，率隊80：79擊敗勇士，戰績13勝11敗，拿下隊史最長六連勝，獨居第三名。

第三節一度落後達12分的金酒，末節展開反攻，並靠著小將盧冠軒的三分球取得1分領先，隨後兩隊激烈攻防，形成拉鋸戰，終場前40秒，盧冠軒投進本場第三記三分彈，助隊1分超前，但隨後洪志善很快還以顏色，也投進三分球，富邦再度要回兩分領先，但最後英雄屬於後衛王泰傑。

富邦勇士洪志善（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

王泰傑表示，「最後一擊有空檔出現，我只是把握住機會，冠軒那記三分球也很關鍵。」攻下14分的洪志善自責的表示，「最後的防守太雞婆，想去協防反而漏了王泰傑，是我的錯。」

金門酒廠王泰傑（左）在對手的包夾下將球傳出。（記者陳志曲攝）

金酒本季對戰富邦勇士三戰全敗，但今晚展現韌性，全場都保持度競爭力，拉莫斯攻下全場最高26分、12籃板，完全比下塞勒9分、10籃板。另外，盧冠軒進帳15分，李家瑞也有11分；富邦則以張宗憲18分最高。