決戰北海道》遇暴風雪照常比賽 洪總羨慕火腿有巨蛋

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園機場報導〕北海道碰上近5年來最大的暴風雪，日本火腿卻不受影響，照常在札幌巨蛋與Lamigo桃猿打交流賽，讓猿隊從上到下羨慕不已，總教練洪一中認為，巨蛋有展現國力的意義，台灣若真把棒球當國球，有座巨蛋還是必要的。

洪總指出，日本在東京巨蛋啟用後，不到15年就蓋6座巨蛋，不僅展現國力，對棒球整體發展影響很大，反觀台灣，從職棒元年就說要蓋巨蛋，到現在快30年，第1座還沒蓋好，「我們如果真的把棒球當國球，巨蛋還是有那個必要的」。

札幌巨蛋冬天室內溫度約維持在20度左右，猿隊只要踏進球場，對戶外最高不超過零下3度、第2場當天市區的暴風雪完全無感，這讓洪總感慨最深，「台灣只要早上下雨，就算中午就停，晚上未必可以比賽，因為很多球場的水都排不掉」。

日職有6座巨蛋，洪總全都去過，札幌巨蛋是他繼2003年後再次造訪，「那年我是世界盃那隊的教練，打完從古巴飛福岡，當亞錦賽那隊的靶子，有跟著來札幌」，事隔15年再次踏進這座巨蛋，他卻不覺得陌生，「球場有沒有在照顧，一看就知道」。

札幌下大雪。（資料照，特派記者林正堃攝）

札幌巨蛋。（資料照，特派記者林正堃攝）