日本LPGA》大金蘭花高球賽 鈴木愛躍居領先 盧曉晴回穩並列24

去年獎金后日本女將鈴木愛以6個博蒂、無柏忌的66桿繳卡，總計136桿取得領先。（取自日本LPGA官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴今在日本LPGA大金蘭花高球賽第2回合，以70桿完賽，總計143桿上升到並列24名。

盧曉晴打下6個博蒂，但也有4個柏忌，抓鳥的功力逐漸回復，但還有些細節仍待調整，才能減少柏忌。

盧曉晴（取自日本LPGA官網）

去年獎金后日本女將鈴木愛快速竄起，她以6個博蒂、無柏忌的66桿繳卡，總計136桿取得1桿領先。

鈴木愛說：「這回合推桿很好，1號木桿也打得不錯。只有鐵桿有一點猶豫，尤其在逆草的球位，會擔心桿頭沒辦法剛好滑過球和草皮交界的邊緣。」

原本並列第1的川岸史果只打出70桿，被鈴木愛超車，以總計137桿和南韓李知姬並列第2。連兩天都打出69桿的日本女將諸見里忍以138桿排第4。並列領先出發的森田遙則打出73桿，退至並列第7。

姚宣榆原本還算平順，在比賽中段賺進兩個博蒂，可惜第17洞又出現雙柏忌，僅以72桿作收，總計147桿未能跨過145桿的晉級門檻。蔡佩穎打出73桿，總計150桿也未晉級。

南韓名將李寶美也沒打好，只在長洞賺到兩個博蒂，但出現4個柏忌，74桿作收總計146桿，這也是她自2013年之後首次在球季開幕戰遭淘汰。

