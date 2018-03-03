MLB》春訓初登板就挨轟 田中將大先發1.1局掉4分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日投田中將大春訓初登板就挨轟，今對勇士先發主投1.1局掉4分，首局就被勇士頭號新秀阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）扛出兩分全壘打，洋基在9局下擊出再見轟以5：4逆轉贏球。

去年春訓先發6場、23.2局僅責失1分未挨轟的田中將大，本季春訓初登板表現判若兩人，先發對勇士首局就遭遇麻煩，雖成功三振對手開路先鋒，但接著投出保送、暴投被攻上得點圈，勇士四棒卡馬戈（Johan Camargo）擊出場地二壘安打送回勇士第一分。

下一棒阿庫尼亞接著開轟，1好1壞時逮到田中偏高的速球，一棒扛出右外野2分全壘打，田中隨後製造滾地球結束勇士進攻。2局上田中續投，面對該局首名打者被掃出右外野二壘打，1出局後再挨一支二壘打，被換下場休息。

田中將大首局就挨轟，1.1局挨4安皆為長打。（美聯社）

總計田中將大今先發1.1局責失4分，挨4安皆為長打、包含首局的2分砲，三振保送各一，用17球其中11球好球，田中賽後受訪表示，今天球的進壘點不好，控球也發生太多失誤，才會造成這樣的結果，談到去年例行賽以13勝12敗作收，田中則說：「總結來說，去年球季令我相當懊悔，所以今年我會持續投出好表現，持續調整迎接開季的到來。」

此役對田中將大開轟的阿庫尼亞，是勇士隊的頭號頂級先秀，去年被權威雜誌《棒球美國》選為小聯盟MVP，本季榮登大聯盟潛力百大新秀第二，僅次天使二刀流大谷翔平，阿庫尼亞賽後表示能與田中這樣難纏的投手對決讓他很興奮，但球隊沒能持續做好該做的事、最後輸球收場讓他有點失望。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今擔任先發二棒右外野手，首打席獲保送、第2打席擊出雙殺打，5局下退場休息，春訓累積3打數未敲安，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）擔任先發3棒指定打擊，單場3支2皆為二壘安打，春訓4戰10打數，打擊率四成尚未開轟。

聯盟百大新秀第二的阿庫尼亞砲轟田中。（美聯社）

田中將大春訓初登板表現不佳。（美聯社）