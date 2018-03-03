MLB春訓直擊》大谷翔平發威！先發2.2局狂飆8K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊大谷翔平今和釀酒人小聯盟好手進行練習賽，先發2.2局掉2分，狂飆8次三振，最快球速156公里，內容獲捕手肯定，直呼球種相當犀利。

天使今沒讓大谷直接投正式熱身賽，而是「B game」，也就是練習賽，和官方熱身賽不同處在於每局可視情況結束，天使盼能藉此讓大谷投3局。

距離前次先發登板隔5天，大谷首局被釀酒人頭號新秀Keston Hiura敲二壘打，隨後又暴投被攻占三壘，不過他將跑者凍結，用149公里直球K掉崔志萬，首局所有出局都是三振。

第二局，大谷被連敲內野安、二壘打遭攻占二三壘，接著一球152公里再被敲安，掉2分。雖然被連敲3安打，大谷及時穩住，連飆2次三振，天使為節省用球數，提前結束該局；3局續投，大谷連飆3K，完成投球工作。

大谷此役總計投52球，2.2局被敲4支安打，掉2分，飆8次三振。他測試所有球種，包括速球、滑球、指叉球和曲球。「比起前次先發，我覺得所有球種都能控在好球帶，」他說，「還要再努力加強變化球，但比起上次登板的內容我覺得有進步。」

天使捕手李維拉（Rene Rivera）則誇讚大谷今天的滑球很犀利，「你看那些打者都往後退了一步，他們以為球會打中他們，結果球控在邊邊角角，他投得很好。」

大谷翔平。（特派記者郭羿婕攝）

大谷翔平第2場熱身賽先發，依然吸引大批日媒及球迷搶拍，一路從賽前牛棚跟到比賽結束。（特派記者郭羿婕攝）

大谷翔平第2場熱身賽先發，依然吸引大批日媒及球迷搶拍，一路從賽前牛棚跟到比賽結束。（特派記者郭羿婕攝）

大谷翔平先發2.2局飆8K。（特派記者郭羿婕攝）

大谷翔平先發2.2局飆8K。（特派記者郭羿婕攝）

大谷翔平先發2.2局飆8K。（特派記者郭羿婕攝）

大谷翔平繳好投。（特派記者郭羿婕攝）

大谷翔平繳好投。（特派記者郭羿婕攝）

大谷翔平繳好投。（特派記者郭羿婕攝）