勇士總教練柯爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士當家先發後衛「神經刀」史密斯(J.R. Smith)昨天遭禁賽原因曝光,竟是出現朝助理教練潑湯的脫序行為,勇士總教練柯爾(Steve Kerr)今天被問及此事笑說,從沒看過這種事,但如果換做是他,應該會選擇更「豐盛」的主菜。

「我看過丟冰袋的,但從沒看過潑湯的,」柯爾今天受訪時表示,對於史密斯的行為感到不解,他也幽默地說,如果換做是他,他會選擇更豐富的主菜,這才是最好的選擇,不過他也強調這些行為都是不被允許的,非常不尊重教練團。

史密斯近幾年表現下滑,騎士屢屢傳出想將他交易出去,但都未能成功,史密斯本季出賽59場,場均攻下8.3分、3籃板和1.9助攻。

Steve Kerr asked about the JR soup throw in his pregame: "I would've chosen a heartier (food item)" pic.twitter.com/DdgNShKRns