NBA》CP3、葛瑞芬走了沒差 小喬丹：想留快艇再打10年

小喬丹發願長駐快艇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇明星中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）季後有權跳脫合約，近日受訪時表示自己沒有想離開，希望能留在快艇再打10年，因為自己非常熱愛這支球隊，還有現在身邊的隊友們，不打算理會近年屢被炒作的交易傳聞。

球星保羅（Chris Paul）和葛瑞芬（Blake Griffin）相繼離隊，昔日快艇三巨頭如今只剩小喬丹一人，現有合約將在明年季後到期，今年球季後將擁有球員選擇權的小喬丹說：「我人在這（快艇），只想專注於此，我現在很興奮，如同我跟別人說的，我希望我能在這再打10年球，我現在只專注在這個。」

談到保羅和葛瑞芬離隊、快艇三巨頭風光不再，小喬丹表示他認為這沒什麼大不了，不管發生什麼事自己都坦然面對，也不打算被交易傳聞影響心情，「這幾年我的名字一直被提（可能交易名單），但我現在真的懶得管，就好好打球、專注在比賽、竭盡所能幫助球隊就好，因為我真得很愛這支球隊，很愛現在一起打球的隊友，這讓我非常開心。」小喬丹說。

29歲的小喬丹本季場均11.6分14.9籃板1.4助攻1阻攻，快艇雖然走了兩大球星仍維持競爭力，有機會闖進西部季後賽，近10戰收下7勝3敗，累積32勝28敗暫居西部第九，與老八金塊僅有1場勝差，仍有機會搶下季後賽門票。