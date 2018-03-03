NBA》踩到Zaza腳「翻船」 柯瑞右踝扭傷影片瘋傳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今對老鷹攻下28分，單場投進4顆外線延續個人紀錄，成為聯盟史上首位連6年達陣單季200顆三分球的球員，然而首節不慎扭傷腳踝成為隱憂，下半場僅短暫亮相就退場休息。

柯瑞今在首節意外扭到右踝，該節剩1分多鐘時，柯瑞飛身防守對手上籃，不料落地時，右腳剛好踩在隊友帕丘利亞（Zaza Pachulia）腳上，不慎翻船的柯瑞隨後一拐一拐準備反攻，馬上被總教練換下場。

柯瑞隨後退場接受評估，次節回場表現火燙，單節砍進4顆三分球豪取15分，第三節再度退場後，球團宣布柯瑞因右踝扭傷，此役確定不會再上場。勇士最終以114：109擊敗老鷹收下五連勝。

柯瑞首節意外翻船的影片迅速在網路上瘋傳，因為柯瑞踩到的是隊友帕丘利亞的腳導致受傷，帕丘利亞日前才因倒地壓在雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）腳上引起公憤，去年季後賽疑似「埋地雷」弄傷馬刺球星雷納德（Kawhi Leonard）的舊帳也再度被翻出。

網友紛紛留言：「喔不、別又來了」、「Zaza 『Kawhi』了柯瑞」、「Zaza發生太多次這樣的play了，絕對是個打球骯髒的球員」、「拜託馬上罰Zaza禁賽」，甚至狠酸：「連自己的隊友都不放過」、「大絕招範圍比較難控制」、「Zaza無差別破壞」、「真‧腳踝終結者」。