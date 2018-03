NBA》踩到Zaza腳「翻船」 柯瑞右踝扭傷影片瘋傳（影音）

〔體育中心/綜合報導〕勇士球星柯瑞(Stephen Curry)今對老鷹攻下28分,單場投進4顆外線延續個人紀錄,成為聯盟史上首位連6年達陣單季200顆三分球的球員,然而首節不慎扭傷腳踝成為隱憂,下半場僅短暫亮相就退場休息。

柯瑞今在首節意外扭到右踝,該節剩1分多鐘時,柯瑞飛身防守對手上籃,不料落地時,右腳剛好踩在隊友帕丘利亞(Zaza Pachulia)腳上,不慎翻船的柯瑞隨後一拐一拐準備反攻,馬上被總教練換下場。

柯瑞隨後退場接受評估,次節回場表現火燙,單節砍進4顆三分球豪取15分,第三節再度退場後,球團宣布柯瑞因右踝扭傷,此役確定不會再上場。勇士最終以114:109擊敗老鷹收下五連勝。

柯瑞首節意外翻船的影片迅速在網路上瘋傳,因為柯瑞踩到的是隊友帕丘利亞的腳導致受傷,帕丘利亞日前才因倒地壓在雷霆球星魏斯布魯克(Russell Westbrook)腳上引起公憤,去年季後賽疑似「埋地雷」弄傷馬刺球星雷納德(Kawhi Leonard)的舊帳也再度被翻出。

網友紛紛留言:「喔不、別又來了」、「Zaza 『Kawhi』了柯瑞」、「Zaza發生太多次這樣的play了,絕對是個打球骯髒的球員」、「拜託馬上罰Zaza禁賽」,甚至狠酸:「連自己的隊友都不放過」、「大絕招範圍比較難控制」、「Zaza無差別破壞」、「真‧腳踝終結者」。

Stephen Curry is currently on the bench after twisting his ankle on Zaza Pachulia. Here’s video of the play. pic.twitter.com/WXDtbwtzA1