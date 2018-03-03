LOL》鄂爾邊線單殺血鬼！ J Team上路Rest：對方推得太囂張

JT上路選手Rest在首局操作剛普朗克打出38K驚人傷害。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕面對本週三連戰的最後一場，J Team在《英雄聯盟》2018 LMS春季賽2日賽程對上HKA，由JT以2-1勝出贏得本季第五勝，其中首局操作剛普朗克的JT上路選手Rest打出38K驚人傷害，第三局操作鄂爾更在邊線單殺弗拉迪米爾，表現十分優異。Rest賽後受訪表示，能單殺是因為當時邊線特別長，而血鬼推得太囂張，因此被他抓到機會緩速到底，成功制裁。

Rest談到他與ahq Ziv、閃電狼Hanabi操作剛普朗克的差異，他表示：「我覺得玩剛普朗克只要會丟大招就好，然後不要死掉，桶子連得好就可以carry，但大招一定要丟得好。」

儘管首局JT陣容看似缺乏坦度，但Rest完全不擔心，直言「只要連桶到對面CARRY位就可以贏了」，至於第三場能贏下來的關鍵，他認為JT團戰與巴龍局都打得比較好，全隊都發揮得不錯。

現場主持人Jessie也問到，首局Mic Check中可以聽到Rest在一次會戰剛普朗克追殺對方AD開秀之後，頻頻問隊友「你剛剛有看到嗎？」一事，Rest說，他認為這樣做會讓自己比較有信心，對自己的操作會比較好，「但通常他們都不理我」。