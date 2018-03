NBA》魏少砍43分還拖地 雷霆末節逆轉太陽（影音）

魏斯布魯克(左)飆進43分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雷霆今作客鳳凰城,雙方主控上演飆分秀,魏斯布魯克(Russell Westbrook)砍下43分、14籃板、8助攻亮眼數據,布克(Devin Booker)也飆進6記三分彈,攻下39分、8助攻,不過雷霆仍技高一籌,終場以124:116擊敗太陽。

比賽一開始太陽手感火燙,布克三分彈、切入挑籃樣樣行,首節就攻下15分,加上華倫(TJ Warren)也積極進攻,助太陽在上半場都維持領先。

雷霆下半場才回神,雖然布克火力全開,空手切入又接著射進3顆三分球,在3分鐘就飆進11分,仍不敵魏少及P.喬治(Paul George)聯手飆分,雷霆追至兩分差進入末節。

末節開始雷霆就打得積極,率先拉出一波10:2攻勢超前比數,太陽則當機,末節只攻下17分,手感冷冰冰。最後1分鐘魏斯布魯克的三分彈又開啟一波10:0攻勢,順利獲勝。

除了魏斯布魯克攻下43分之外,P.喬治也進帳20分、籃板助攻各5,安東尼則有14分、8籃板,亞當斯(Steven Adams)、(Jerami Grant)也各繳11分,合力搶下三連勝。

值得一提的是,第三節剩下5分鐘時,魏斯布魯克竟走到場邊拿起拖把自己拖起地來,在客場拖地的有趣畫面也立刻在網路上傳開。

.@russwest44 really does do it all pic.twitter.com/SKwImEva12