NBA》魏少砍43分還拖地 雷霆末節逆轉太陽（影音）

魏斯布魯克（左）飆進43分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今作客鳳凰城，雙方主控上演飆分秀，魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍下43分、14籃板、8助攻亮眼數據，布克（Devin Booker）也飆進6記三分彈，攻下39分、8助攻，不過雷霆仍技高一籌，終場以124：116擊敗太陽。

比賽一開始太陽手感火燙，布克三分彈、切入挑籃樣樣行，首節就攻下15分，加上華倫（TJ Warren）也積極進攻，助太陽在上半場都維持領先。

雷霆下半場才回神，雖然布克火力全開，空手切入又接著射進3顆三分球，在3分鐘就飆進11分，仍不敵魏少及P.喬治（Paul George）聯手飆分，雷霆追至兩分差進入末節。

末節開始雷霆就打得積極，率先拉出一波10：2攻勢超前比數，太陽則當機，末節只攻下17分，手感冷冰冰。最後1分鐘魏斯布魯克的三分彈又開啟一波10：0攻勢，順利獲勝。

除了魏斯布魯克攻下43分之外，P.喬治也進帳20分、籃板助攻各5，安東尼則有14分、8籃板，亞當斯（Steven Adams）、（Jerami Grant）也各繳11分，合力搶下三連勝。

值得一提的是，第三節剩下5分鐘時，魏斯布魯克竟走到場邊拿起拖把自己拖起地來，在客場拖地的有趣畫面也立刻在網路上傳開。

.@russwest44 really does do it all pic.twitter.com/SKwImEva12 — ESPN （@espn） 2018年3月3日

布克被抄球後跌倒，只能坐著眼看魏少快攻灌籃。（美聯社）